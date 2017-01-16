75-летний китаец "ожил" на собственных похоронах

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.

Фото: АР

Как сообщает издание Mirror, мужчина много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. "Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — заявил сын пенсионера.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Церемония шла уже восемь часов, когда внезапно мужчина проснулся и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?". Старика тут же вытащили из гроба.

Сейчас "покойник" находится дома и восстанавливает силы, он все еще очень слаб.

Напомним, два года назад 87-летняя российская пенсионерка, которую посчитали мертвой, ожила при виде сотрудников похоронных агентств. По предварительным данным, бабушка впала в летаргический сон.

Когда врачи уехали, расстроенная дочь вызвала сотрудников похоронного агентства. К удивлению женщины, к дому подъехали специалисты сразу двух компаний, которые, нисколько не стесняясь присутствия плачущих родственников, стали доказывать свои "права" на захоронение.

И тут в беседу вступила сама пенсионерка. Она поднялась с кровати и выразила крайнее недовольство происходящим. Пристыженные агенты скрылись, а дочь повторно вызвала ту же самую бригаду. Врачи приехали, констатировали, что состояние женщины не вызывает опасений.

Несколько лет назад, родственники скончавшегося мужчины, которые пришли в морг для опознания, сами чуть не стали клиентами этого заведения, когда "покойник" вдруг зашевелился и открыл глаза.

Врачи вьетнамской больницы были уверены, что 73-летний Нгайен Ван Куану, доставленный ранее с жалобами на боль и чувство сжатия в груди, умер от сердечного приступа. Все признаки смерти были на лицо — тело приобрело фиолетовый оттенок, пульс не прощупывался. Но когда дочь покойного Нгайен Тхи Гай и ее муж приехали в морг на опознание, оказалось, что врачи несколько поторопились с выводами.

"Я до смерти перепугалась, увидев, как одеяло, которое накрывало тело отца, вдруг зашевелилось, — говорит Тхи Гай. — Когда санитары стянули одеяло, отец вдруг открыл глаза, полные радостного изумления".

По словам сотрудников больницы Куану сильно повезло, что в морге был сломан один из двух кондиционеров, в противном случае он замерз бы там до смерти. Ожившего покойника сразу отправили в палату интенсивной терапии, где он впал в кому и был подключен к системе искусственного жизнеобеспечения.

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