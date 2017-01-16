Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

75-летний китаец "ожил" на собственных похоронах

Занимательные Новости

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.

75-летний китаец ожил на собственных похоронах
Фото: АР

Как сообщает издание Mirror, мужчина много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. "Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — заявил сын пенсионера.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Церемония шла уже восемь часов, когда внезапно мужчина проснулся и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?". Старика тут же вытащили из гроба.

Сейчас "покойник" находится дома и восстанавливает силы, он все еще очень слаб.

Напомним, два года назад 87-летняя российская пенсионерка, которую посчитали мертвой, ожила при виде сотрудников похоронных агентств. По предварительным данным, бабушка впала в летаргический сон.

Когда врачи уехали, расстроенная дочь вызвала сотрудников похоронного агентства. К удивлению женщины, к дому подъехали специалисты сразу двух компаний, которые, нисколько не стесняясь присутствия плачущих родственников, стали доказывать свои "права" на захоронение.

И тут в беседу вступила сама пенсионерка. Она поднялась с кровати и выразила крайнее недовольство происходящим. Пристыженные агенты скрылись, а дочь повторно вызвала ту же самую бригаду. Врачи приехали, констатировали, что состояние женщины не вызывает опасений.

Несколько лет назад, родственники скончавшегося мужчины, которые пришли в морг для опознания, сами чуть не стали клиентами этого заведения, когда "покойник" вдруг зашевелился и открыл глаза.

Врачи вьетнамской больницы были уверены, что 73-летний Нгайен Ван Куану, доставленный ранее с жалобами на боль и чувство сжатия в груди, умер от сердечного приступа. Все признаки смерти были на лицо — тело приобрело фиолетовый оттенок, пульс не прощупывался. Но когда дочь покойного Нгайен Тхи Гай и ее муж приехали в морг на опознание, оказалось, что врачи несколько поторопились с выводами.

"Я до смерти перепугалась, увидев, как одеяло, которое накрывало тело отца, вдруг зашевелилось, — говорит Тхи Гай. — Когда санитары стянули одеяло, отец вдруг открыл глаза, полные радостного изумления".

По словам сотрудников больницы Куану сильно повезло, что в морге был сломан один из двух кондиционеров, в противном случае он замерз бы там до смерти. Ожившего покойника сразу отправили в палату интенсивной терапии, где он впал в кому и был подключен к системе искусственного жизнеобеспечения.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Ученые отменят смерть?
Темы кома смерть
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Восточная Европа
Польша разрывается между русофобией и русофилией
Мир
Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Ученые обнаружили главный фактор старения
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Яков Кедми: США превратятся в Японию
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Наука и техника
Ученые обнаружили главный фактор старения
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Южная Америка
Мексика на грани революции
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Яков Кедми: США превратятся в Японию
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Любовь Степушова Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет Любовь Степушова Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Британский экипаж угостил стюардессу бутербродом. Все уволены
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Saulius Girskis Снова Путин виноват: Запад обвинил Кремль в сливе "Шерлока"
Georgy 14 Брачным договором по любовной лодке
vkontakte_70030515 России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
анатолий карась Трамп поменяет снятие санкций на ядерное оружие России
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Джанибек Абдурахманов Турецкий парламент объявляет Эрдогана "великим султаном"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?