Жительница США ведёт Instagram о "путешествиях" своей ампутированной ноги

25-летняя Кристи Лойалл из Оклахомы, которой ампутировали часть ноги, публикует на своей странице в Instagram фотографии о "путешествиях" своей конечности.

Фото: instagram.com/p/BPRPexhDq8y/

Как сообщает BBC, у девушки был диагностирован редкий вид рака и единственным решением была ампутация ноги. "Сначала я пошутила, попросив ногу назад, но потом я поняла, что действительно хочу забрать ее", — рассказала девушка изданию.

Врачи выполнили необычную просьбу Кристи, спустя месяц после операции девушке отдали ампутированную конечность. Идея завести Instagram-аккаунт, которую предложил друг, понравилась Лойалл. Она очистила, отбелила и соединила кости вместе. Первую фотографию на своей странице она подписала словами "Воссоединились".

Сейчас девушка регулярно публикует фотографии ампутированной конечности в необычных местах — на пляже, гольф-поле, кладбище и рождественской елке. На страницу Лойалл подписаны более десяти тысяч человек.

Напомним, ранее основатель и глава принадлежащей Facebook социальной сети Instagram Кевин Систром рассказал о планах по допуску в блоги фото и видео "для взрослых".

Для этого подобные изображения должны маркироваться соответствующим рейтингом, приводит портал Mashable слова Систрома, по принятой в США классификации, материалы, не рекомендованные для аудитории младше 17 лет маркируются рейтингом R. Такой контент подростки и дети могут смотреть только под контролем взрослых.

Главной трудностью, отметил Систром, является вопрос, кто именно будет определять, к какой категории относятся выкладываемые материалы. Дело в том, что принципиальной позицией основателей Instagram является недопущение превращения соцсети в площадку для размещения порнографии.

Систром также рассказал, почему в Instagram блокируются изображения женских сосков — дело в строгих правилах App Store, Apple запрещает размещать в своем магазине приложения, содержащие изображения обнаженных женских тел без присвоения соответствующего рейтинга. А Instagram ориентирована на пользователей старше 12 лет.

Стоит отметить, что политика Instagram по блокированию изображений женской груди успела вызвать возмущение со стороны феминисток, которые сочли эту практику настоящей дискриминацией женщин. В был запущен проект под названием #freethenipple, фотографии с таким тегом размещаются в одноименном сообществе. В акции приняла участие даже знаменитая топ-модель Наоми Кэмпбелл.

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