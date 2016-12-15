Ученые из Японии выяснили, как избавиться от комплексов и неуверенности в себе

Любопытную методику повышения уверенности в своих силах разработали японские физиологи. При помощи сканера исследователи смогли следить за активностью мозга и заставлять человека награждать себя в тот момент, когда тот считает себя достойным похвалы.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Как чувство уверенности в себе отражается в работе мозга? Нам удалось найти особые узоры активности в мозге, которые очень точно указывают на то, уверен или не уверен в себе человек в данный момент. Проблема заключалась в том, чтобы "выуживать" эту информацию в режиме реального времени и использовать ее для того, чтобы повышать вероятность развития уверенности в себе", - пишет Мицуо Кавато из университета Киото в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Кавато и его коллеги создавая эту методику, использовали те же приемы, что и при разработке нейросетей и систем искусственного интеллекта(ИИ). При их создании ученые "тренируют" создаваемую ими систему ИИ сначала на уже готовых результатах того, что они должны распознавать, а затем постепенно учат их находить нужный сигнал в груде шума или "мусора". Ученые выяснили, что аналогичным образом можно заставить мозг неосознанно повысить уверенность в своих силах.

Для этого нужно - электроэнцефалограф, настроенный на поиск "узоров" высокого чувства собственной важности в той части мозга, которая отвечает за обработку эмоций и принятие решений, и специальный набор упражнений, который заставляет людей чувствовать себя уверенными.

В ходе эксперимента, ученые предложили двум десяткам добровольцев сыграть в простую игру на внимание и распознавание образов, за правильный ответ участники получали небольшую сумму денег. В то время, когда участники опытов пытались найти ответ, специальная компьютерная программа анализировала то, что выдавал электроэнцефалограф, следила за уровнем активности в тех зонах мозга, которые связаны с высоким чувством уверенности. Когда уровень чувства собственной важности достигал максимума, программа награждала участника опытов деньгами вне зависимости от того, был ли их выбор правильным или нет.

По словам ученых, это повышало внутреннюю уверенность людей в своих силах с каждым раундом игры, несмотря на то, что качество их ответов за это время никак не поменялось.

И все же, застенчивость - это, достоинство или недостаток? С одной стороны, стеснительность обычно ассоциируется в нашем сознании с воспитанностью и вежливостью, с другой... а каково приходится такому человеку в реальной жизни?

По статистике, от застенчивости страдает примерно 55 процентов подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Вот почему девочкам так трудно заговорить с понравившимся мальчиком, а мальчику - пригласить симпатичную ему девочку в кино. Сколько страданий испытывают из-за этого школьники! С возрастом юноши и девушки становятся менее робкими, но все же встречаются люди, которые и в 30 лет испытывают серьезные трудности в общении.

Застенчивому человеку вряд ли повезет не только в личной жизни, но и в карьере. Он не умеет подавать себя, поэтому, даже будучи хорошим работником и профессионалом, получает не очень высокие должности и низкую зарплату. Он может проработать много лет на одной и той же позиции, без каких-либо перспектив роста и увеличения оклада. Бесконфликтный, работящий сотрудник, никогда не требующий прибавки к зарплате - весьма удобный вариант для начальства, поэтому таких людей в своем роде ценят, но не уважают.

Порой застенчивость может принимать патологические формы. Такой человек не в состоянии дать отпор, если ему нахамили в общественном месте, не предпринимает ничего, если его обсчитали в магазине. В ситуации, когда необходимо сделать решительный шаг, постоять за свои права, он краснеет, бледнеет и может даже убежать, лишь бы не вступать в конфликт.

Истинная причина застенчивости - низкая самооценка. Человек считает, что он не заслуживает хорошего отношения к себе, поэтому плохое отношение воспринимает как норму, и старается свести к минимуму общение с другими людьми, так как боится, что они подтвердят его отрицательное мнение о самом себе.

Чтобы ваша жизнь была более счастливой и успешной, от застенчивости следует избавляться. Вот какие рекомендации дает автор «Краткой энциклопедии экстремальных ситуаций» Анатолий Гостюшин:

1. Останьтесь наедине с зеркалом и мысленно опишите себя, будто видите в первый раз. Сделайте это с максимальной доброжелательностью. Посмотрите, не надо ли что-то изменить (например, прическу). Посоветуйтесь потом с человеком, вкусу которого доверяете. Но главная задача этого упражнения - найти у себя хорошие черты и закрепить их в памяти.

Затем попробуйте поговорить о себе с самим собой как о постороннем человеке. Назовите вслух свои недостатки: «Я очень робею в новой компании», «Мне давно пора сбросить лишний вес». И тут же порассуждайте о том, что это не самые страшные недостатки, у других есть и похуже, но они держатся гораздо увереннее. Эту мысль продолжите характеристикой своих достоинств: «Я человек с отзывчивым сердцем», «У меня хорошо складываются отношения с товарищами» или «Зато я отлично разбираюсь в моторах».

2. Выходите навстречу своим проблемам. Если вы стесняетесь спросить, который час, или обратиться к продавцу, займитесь этим специально. Это легче делать, если отнестись к задаче как к игре или учебе (особенно в группе). Спрашивайте и заговаривайте с незнакомыми людьми, наблюдайте, как это делают другие.

3. Присматривайтесь к людям, которые вам нравятся и, как вам кажется, пользуются успехом. Лучше, если это будет кто-то из знакомых (с которым можно проконсультироваться), но на крайний случай сойдет и актер, политик. Учитесь его жестам и движениям, старайтесь их перенять, пусть они станут для вас органичными. И после долгих репетиций однажды отбросьте их.

4. Научитесь основам общения. Лучше это сделать на хороших курсах, можно по книгам. Но самые простые вещи вспомним уже сейчас: улыбайтесь, наклоняйтесь к собеседнику, кивайте, не закрывайте лицо руками, не скрещивайте руки на груди, не прячьте глаза, прикасайтесь к собеседнику в особенно эмоциональные моменты беседы.

Думайте об интересах собеседника, расспрашивайте его о них. Не задавайте вопросов, на которые можно услышать односложный ответ. Начинайте свой вопрос словами: как, почему, каким образом, что.

Тем не менее, считает Анатолий Гостюшин, не следует ломать себя и совершенно избавляться от застенчивости. Ведите себя естественно - и люди к вам потянутся

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