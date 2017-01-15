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Источник Правда.Ру

Создатель крупнейшей финансовой пирамиды организовал успешный бизнес и в тюрьме

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Вновь напомнил о себе создатель одной из самых крупных финансовых пирамид в мире, финансовый аферист Берни Мэдофф, который смог полностью монополизировать торговлю горячим шоколадом в тюрьме в штате Северная Каролина, сообщает телеканал FoxNews.

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Фото: AP

"Берни проявил деловой инстинкт. Он скупил в местном магазине весь запас порошка какао и наладил торговлю в тюремном дворе. Все желающие заполучить товар должны обращаться к нему. Он сделал так, что если ты хочешь горячего шоколада, тебе придется обратиться к Берни", - рассказал журналист Стив Фишмен, поддерживающий знакомство с заключенным.

Напомним, Берни Мэдофф в 1960 году основал на Уолл-стрит фирму «Bernard L. Madoff Investment Securities LLC» и возглавлял её до 11 декабря 2008 года, когда он был обвинён в создании, возможно, крупнейшей в истории финансовой пирамиды.

Интересно, что Мэдофф считался не только одним из столпов Уолл-стрит, но и пионером электронной торговли на бирже: он одним из первых в Нью-Йорке полностью компьютеризовал документооборот своей фирмы.

Мэдофф принимал участие в создании американской фондовой биржи NASDAQ, занимавшейся куплей-продажей ценных бумаг в интересах инвесторов.

Ущерб от деятельности инвестиционного фонда Madoff Investment Securities,  по некоторым оценкам, составляет около 65 миллиардов долларов, причем среди пострадавших - миллионы американцев.

Как известно, первая финансовая пирамида была организована в США в 1919 году Чарльзом Понци (Понти), эмигрантом из Италии, и вполне успешно для ее владельца просуществовала более года, но затем ее деятельностью заинтересовались федеральные агенты, которые и выяснили поразительный масштаб организованной итальянцем аферы. К счастью инвесторов, часть денег удалось найти и вернуть. В среднем, каждый вкладчик получил около 37 % от номинальной стоимости векселя.

Кстати, как рассказывала Правда.Ру, в прошлом году, по словам начальника главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России Валерия Ляха, в России была раскрыта противозаконная деятельность 120 финансовых пирамид.

Госдума приняла закон, вводящий административную ответственность за организацию финансовых пирамид. Согласно документу ответственность будет наступать за привлечение денег и иного имущества граждан и организаций, при которой выплата им дохода происходит за счет привлеченных денег и имущества других лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности.

В ГД отметили, что деятельность финансовых пирамид оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок и может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, и, как следствие, подорвать доверие граждан к финансовым инструментам.

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Темы монополия Берни Мэдофф финансовая пирамида
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