Ученые рассказали о пользе Pokemon Go

Американские ученые, наблюдения за игроками в Pokemon Go пришли к выводу, что приложение помогает им ненадолго улучшить физическую форму, избавив от нескольких лишних килограммов за счет того, что игроки каждый день проходили примерно на километр больше обычного.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ, Кэтрин Хоу из Гарвардского университета и ее коллеги собрали в начале августа группу из примерно тысячи добровольцев, регулярно игравших в Pokemon Go, и попросили их установить на смартфоны программу, которая считала число пройденных шагов.

Через несколько недель исследователи подвели итоги эксперимента, сравнив число пройденных шагов среди любителей покемонов и людей из контрольной группы, которые вели обычный образ жизни. Оказалось, что "покемонщики" в среднем проходили на тысячу шагов больше. Если перевести это в метры, то можно говорить, что каждый день любители Pokemon Go проходили дополнительно 800-1000 метров.

Данная дистанция соответствует около 11 минутам неспешной ходьбы и равна примерно половине того, что рекомендует ВОЗ для поддержания физической формы. Соответственно, можно говорить, что в первые недели игры Pokemon Go действительно помогает сбросить лишний вес.

Однако, уверены ученые, положительный эффект длится недолго — около пяти недель или даже меньше. Со временем участники эксперимента начали все меньше играть в Pokemon Go, и к пятой неделе разница в пройденном расстоянии между ними и обычными людьми упала до нуля.

Напомним, ранее разработчику игры "Pokemon Go" министр транспорта Бельгии Франсуа Белло направил официальное письмо с требованием заблокировать игру в рабочих зонах аэропортов. По мнению министра, служащие вместо работы занимаются отловом карманных монстров, что ставит под угрозу безопасность полетов.

"Служащие, находящиеся в рабочих зонах, бегают за покемонами вместо того, чтобы сосредоточиться на работе", — цитирует ТАСС Франсуа Белло. По словам министра, на игру отвлекаются сотрудники службы охраны и грузчики. Франсуа Белло отметил, что случаи проникновения посторонних лиц в служебные помещения аэропортов участились.

Игра "Pokemon Go" популярна у пользователей смартфонов по всему миру. В ней есть функция дополненной реальности, которая позволяет совмещать окружающую действительность и игровое пространство.

Осенью Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении под стражу блогера Руслана Соколовского за ловлю покемонов в Храме-на-Крови. Соколовский был арестован после того, как выложил на своем канале на YouTube видео, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Запись блогер сопроводил комментарием: "Мне хотелось опровергнуть идею о том, что могут наказать за ловлю покемонов в церкви. Это уже совсем какое-то связывание по рукам и ногам. Это ненормально".

Напомним, как писала Pravda. Ru, многие эксперты разошлись во мнении относительно того, как следует поступить с задержанным: одни уверены, что Соколовского необходимо наказать по всем возможным статьям Уголовного Кодекса РФ, а кто-то, наоборот, предлагает привлекать молодое поколение к религии с помощью смартфонов.

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