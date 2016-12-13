Работа мечты: Компания ищет переводчика "языка" эмодзи

Объявление об об уникальной вакансии переводчика "языка" эмодзи (графических смайлов) разместила на своей сайте британская переводческая компания.

Принятый на эту должность сотрудник, возможно, станет первым и пока единственным в мире переводчиком с этого быстроразвивающегося языка, сообщает британское издание Telegraph.

Для соискателей вакансии будет устроен тест на знание всех эмодзи и умение их использовать в подходящей ситуации. Заработная плата при переводе будет начисляться из расчета переведенных знаков, в то время как исследование тенденций в области использования эмодзи будет оплачиваться по почасовой ставке.

В ответ на объявление компания получила уже более 30 заявок. Ее руководство надеется, что переводчик приступит к работе уже в начале 2017 года. Оплата работы у соискателя будет сдельная, однако в перспективе он может получить должность в штате компании. В его обязанности будет входить содействие межкультурной коммуникации с использованием идеограмм, а также составление ежемесячного отчета о тенденциях использования эмодзи.

В объявлении компании говорится: "Мы ищем исключительного человека, который обеспечит необходимое человеческое взаимодействие в случаях неадекватного перевода программного обеспечения и поможет нам стать компетентными экспертами перевода в этой области".

Сегодня перевод эмодзи осуществляет ПО, но машина не может проявить чуткость и деликатность в отношении многочисленных культурных различий в использовании и переводе языка смайлов.

К слову, в апреле этого года группа специалистов Университета штата Миннесота провела исследование, в результате которого выяснилось, насколько по-разному интерпретируют эмодзи люди. А этот фактор может стать причиной того, что люди будут "неправильно понимать друг друга", считают исследователи. А все дело в том, что на платформах разных устройств эмодзи и выглядят иначе.

Язык идеограмм и смайликов "эмодзи" появился в Японии в 90-х годах прошлого века. Однако всемирную популярность он завоевал в начале 2000-х, обосновавшись на мобильных платформах Android ("Андроид") и Apple ("Эппл").

Специалисты американского фонда The Global Language Monitor (GLM), занимающиеся изучением языка сайтов, блогов и соцсетей, отметили, что пользователи все чаще для выражения своих мыслей стали использовать цветные анимированные картинки - эмодзи, которыми нередко заменяют слова. Современные компьютеры и гаджеты понимают 722 эмодзи, а в начале нового года это число увеличится еще на 250 картинок.

В прошлом году Финляндия выпустила официальные эмодзи (смайлы), олицетворяющие культурные и исторические особенности страны. Финны утверждают, они стали первыми, кто разработал национальные эмодзи.