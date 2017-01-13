Надписи "на русском" на посылке с eBay очень сильно напугали колумниста издания New York Times Чарльза Блоу.
Как сообщил американский журналист в своём "твиттере", ему доставили посылку "то ли на польском, то ли на русском" языке и теперь он сомневается, стоит ли её вообще распечатывать.
Масла в огонь подлили его подписчики: в комментариях рядовые американцы принялись отговаривать Блоу от распаковки отправления и посоветовали ему вызвать полицию.
— Чарльз, ты нужен нам! Держись от коробки подальше и вызови полицию, — советует пользователь "Твиттера".
— Ты не слышишь подозрительных звуков, похожих на тиканье часов, внутри? — интересуется другой.
— Если внутри тишина, вероятно, это споры сибирской язвы, — предполагает третий.
— Возможно, внутри голова Гвинет Пэлтроу, — почему-то считает ещё один подписчик.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи отнеслись к сообщению журналиста скептически. Часть из них посоветовали Блоу вызывать "не полицию, а психушку", если он действительно опасается получить что-то опасное для жизни в посылке с eBay.
Конечно, ситуация в этом случае получилось довольно смешная. Однако иногда посылки действительно бывают очень опасными. Как рассказывала Правда. Ру, в сентябре 2015 года в китайском уезде Лючэн сработали сразу 17 взрывных устройств, находившихся в посылках экспресс-доставки.
Бомбы взорвались в торговом центре, тюрьме, супермаркете, больнице, автостоянке, рынке и даже в администрации поселка Дапу. Полиция квалифицировала инцидент как "уголовное преступление", исключив версию теракта. Подозреваемым оказался 33-летний мужчина по фамилии Вэй. О мотивах его поступка не сообщается.
А в Канаде бывший порноактер разослал остатки от съеденного им китайского студента по госинстанциям, снабжая посылки своими стихами. "Розы красные, фиалки синие, полиции понадобится сделать слепки зубов, чтобы опознать тебя", — такую зловещую записку приложил каннибал к отрубленным частям тела Цзюнь Линя, подброшенным им в один из полицейских участков Монреаля.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?
Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.