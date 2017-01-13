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Источник Правда.Ру

Журналист New York Times впал в панику из-за "русской посылки"

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Надписи "на русском" на посылке с eBay очень сильно напугали колумниста издания New York Times Чарльза Блоу.

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Фото: REX

Как сообщил американский журналист в своём "твиттере", ему доставили посылку "то ли на польском, то ли на русском" языке и теперь он сомневается, стоит ли её вообще распечатывать.

Масла в огонь подлили его подписчики: в комментариях рядовые американцы принялись отговаривать Блоу от распаковки отправления и посоветовали ему вызвать полицию.

— Чарльз, ты нужен нам! Держись от коробки подальше и вызови полицию, — советует пользователь "Твиттера".

— Ты не слышишь подозрительных звуков, похожих на тиканье часов, внутри? — интересуется другой.

— Если внутри тишина, вероятно, это споры сибирской язвы, — предполагает третий.

— Возможно, внутри голова Гвинет Пэлтроу, — почему-то считает ещё один подписчик.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи отнеслись к сообщению журналиста скептически. Часть из них посоветовали Блоу вызывать "не полицию, а психушку", если он действительно опасается получить что-то опасное для жизни в посылке с eBay.

Конечно, ситуация в этом случае получилось довольно смешная. Однако иногда посылки действительно бывают очень опасными. Как рассказывала Правда. Ру, в сентябре 2015 года в китайском уезде Лючэн сработали сразу 17 взрывных устройств, находившихся в посылках экспресс-доставки.

Бомбы взорвались в торговом центре, тюрьме, супермаркете, больнице, автостоянке, рынке и даже в администрации поселка Дапу. Полиция квалифицировала инцидент как "уголовное преступление", исключив версию теракта. Подозреваемым оказался 33-летний мужчина по фамилии Вэй. О мотивах его поступка не сообщается.

А в Канаде бывший порноактер разослал остатки от съеденного им китайского студента по госинстанциям, снабжая посылки своими стихами. "Розы красные, фиалки синие, полиции понадобится сделать слепки зубов, чтобы опознать тебя", — такую зловещую записку приложил каннибал к отрубленным частям тела Цзюнь Линя, подброшенным им в один из полицейских участков Монреаля.

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