Черное море замерзло впервые за 63 года

Уникальное природное явление — замерзшее Черное море можно наблюдать в районе города Бургас, на юге Черноморского побережья Болгарии. Впервые с 1954 года лед образовался в морском порту Бургаса, превратив суда, находящиеся в порту, в ледяные скульптуры.

Источник фото: архив Правды.Ру

В этом районе за последние 100 лет море замерзало трижды — в 1929, 1942 и 1954 годах, пишет газета "Труд". Практически полностью замерз Дунай, судоходство по реке остановлено, а в портах на якорь встали более 20 судов. В северо-восточных районах страны и в районе Бургаса из- за сугробов ограничено движение автомобильного транспорта. Здесь отменены и школьные занятия. Минувшей ночью температура воздуха почти по всей территории страны находилась на уровне минус 20 градусов Цельсия.

К слову, как говорят эксперты, аномально холодные зимы были всегда — правда, когда не было термометров, градусы измеряли в понятных параметрах — "замерзающих водах".

Так, по сказаниям летописцев, в зимы 401 и 801 годов "затвердели волны" Чёрного моря, а в IX и XI веках дважды замерзал Нил.

А в "859 году Адриатическое море так замёрзло, что в Венецию можно было проходить пешком". В 12103–1211 годах замерзали реки По и Рона. В Венеции по замёрзшему Адриатическому морю ходили обозы.

В 1322 году Балтийское море покрылось столь толстым слоем льда, что из Любека в Дании к берегам Померании ездили на санях. А спустя четыре года зимой замёрзло всё Средиземное море, передает "Лайф".

Кстати, в этом году из-за морозов жители Центра России смогли увидеть необычные природные явления. Так, в Петербурге на небе были три солнца. Такое природное явление называется Гало, а если быть точнее, это его разновидность — паргелий. Природный феномен образуется в основном из-за насыщения перистых облаков ледяными кристалликами. А еще паргелий — "родственник" радуги. Не зря многие горожане, поднявшие головы кверху, заметили в небе именно разноцветную дугу.

По словам специалистов, холода также могут вызвать еще одно необычное и красивое явление — "световые столбы" (разновидность гало). Они образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от микроскопических ледяных частичек в воздухе. "Световые столбы" наблюдались над Москвой в ночь перед Рождеством в 2015 году, а также в январе 2014 года, когда температура воздуха была также ниже минус 20 градусов.

В Подмосковье, в Сергиевом Посаде, "световые столбы" видели в декабре 2016 года. По данным Гидрометцентра, в Москве воздух остыл до минус 29,9 градусов, в Подмосковье — в Клину и Дмитрове было минус 33,4 градуса. Однако, никаких рекордов погода не установила, хотя это Рождество стало самым холодным за последние 17 лет.

Самым холодным в январе 2017 года в центральной части страны стало рождество и ночь после. Синоптики были вынуждены объявить по Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, который на языке метеорологов говорит о том, что существует высокая вероятность серьезных стихийных бедствий с нанесением ущерба.

В Москве было до минус 30 градусов, по области местами — до минус 35 градусов. Но абсолютный минимум температуры для 7 января был установлен в 1891 году и до сих пор не побит. Он составляет минус 34,8 градусов ниже нуля.

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