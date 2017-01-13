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Источник Правда.Ру

Японцы смели путинское сакэ с прилавков

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Сакэ "Восточная красавица", которое похвалил на итоговой пресс-конференции в Японии Владимир Путин, исчезло со складов за считанные дни после визита российского президента. Об этом рассказали в компании "Сумикава сюдзо" Такафуми Сумикава.

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Фото: AP

"Сакэ "Восточная красавица. Первый штандарт", которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей.

Сейчас, чтобы купить сакэ, нужно стоять в очереди 2-3 месяца.

Напомним, президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ рассказал, что попробовал в Нагато саке местного производства "Восточная красавица", отметив при этом, что увлекаться им не советует.

"Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется "Восточная красавица", очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру", — сказал Путин с улыбкой.

Вскоре не только напиток, который пил Путин, но и вся линейка марки "Восточная красавица" почти исчезла даже в интернет-магазинах: чаще всего рядом с этим товаром написано "распродано". Изредка удается найти 3-6 бутылок в наличии. Некоторые дилеры продают по принципу "одна бутылка — в одни руки", только у них и остались единичные экземпляры, передает РИА Новости.

Напомним, двухдневный визит в Японию президента России Владимира Путина по приглашению Синдзо Абэ проходил 15-16 декабря. Он начался с родного города японского премьера Нагано. После переговоров тет-а-тет встреча продолжилась в неформальной обстановке.

Владимир Путин не был в Японии больше одиннадцати лет, хотя с нынешним японским премьером президент России встречался уже неоднократно. В ходе одной из таких встреч Абэ и пригласил Владимира Путина вновь посетить Страну восходящего солнца.

На двусторонней встрече лидеры стран лично проработали параметры документа о начале консультаций по совместной российско-японской хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

Кстати, до визита российского лидера Вашингтон неоднократно выражал свое недовольство Токио. В Америке были обеспокоены тем, что встреча Путина и Абе будет способствовать снижению давления на Россию со стороны стран "большой семерки". Однако Токио, как утверждают источники Kyodo, проигнорировал эти возражения.

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Россия-Япония: мир, дружба, Курилы
Темы Япония Владимир Путин
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