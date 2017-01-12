Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США гигантская черепаха устроила пожар в двух домах

Занимательные Новости

Черепаха весом 68 килограммов опрокинула нагревательную лампу в своей клетке, устроив крупный пожар, который позже перекинулся и на соседний дом.

В США гигантская черепаха устроила пожар в двух домах

Как сообщает телеканал Fox San Antonio, 15-летний питомец по кличке Битс опрокинул лампу, после чего загорелся матрац. В результате пожара дом полностью сгорел изнутри.

Кроме того, пламя перекинулось на соседний дом. Ущерб, нанесенный соседям, оценивается примерно в 150 тысяч долларов. На данный момент специалисты выясняют, как нагревательная лампа могла привести к такому серьезному возгоранию.

Сама черепаха отделалась легкими ожогами на панцире, никто из людей также не пострадал. Хозяин черепахи назвал инцидент несчастным случаем и сообщил, что связался со страховой компанией, чтобы решить вопросы компенсации убытков.

Отметим, среди рептилий, которых человек содержит у себя дома в качестве любимцев, лидерами, бесспорно, являются черепахи. Эти на первый взгляд неуклюжие и добродушные существа живут в жилищах людей еще со времен Древнего Египта. Особенно популярны разнообразные сухопутные черепахи.

Лампа питомцу необходима. Она способствует правильному развитию черепахи, ультрафиолет помогает укреплять панцирь и костную систему. 

Подобные происшествия происходили и раньше. В 2008 году супружеская пара из графства Бершир едва не лишилась дома по вине 70-летней черепахи, устроившей пожар.

Британцы оставили черепаху под лампой, поддерживающей высокую температуру, чтобы животному было тепло. Однако черепаха сгребла под лампу сухую солому, которая загорелась. Огонь распространился по всему дому. К счастью, сосед услышал звук дымосигнализатора и вызвал пожарных.

Пара, которая является хозяевами собаки и еще двух маленьких черепах, счастлива, что их домашние питомцы не погибли в результате пожара. А из-за сгоревшей мебели и предстоящего ремонта они особенно не расстроились. Владельцы черепахи-поджигательницы заявили, что даже если бы она сожгла весь дом дотла, они не были бы на нее в обиде, передает Reuters.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня


Трионикс - злая черепаха
Темы США черепаха происшествия
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Министерство обороны
Принципы сдерживания: Почему Россия не полагается только на РВСН
Воспитание
На что способно кадетское братство
Евросоюз
Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит

Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.

Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Украина
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Дмитрий Нерсесов Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза" Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить? Любовь Степушова Игорь Буккер Антисемитизм — росток, привитый к российскому дичку Игорь Буккер
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский олигархат готовится к капитуляции
рома(Mail.Ru) Трамп: Я не буду предлагать России "смешную пластмассовую кнопку перезагрузки"
Виктор Гольдмахер Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Эксперт: Исторически Киев — русский город, нашему богатырю там самое место
Надежда Сивушкова Политолог: Высказыванием про Крым Тиллерсон добивается доверия элит США
Ivan Leshyi На Украине верят, что проведут парад на Красной площади
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Igor R Биологи: Обезьяны могут разговаривать "по-человечески"
Надежда Сивушкова Политолог: Высказыванием про Крым Тиллерсон добивается доверия элит США
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?