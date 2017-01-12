Черепаха весом 68 килограммов опрокинула нагревательную лампу в своей клетке, устроив крупный пожар, который позже перекинулся и на соседний дом.
Как сообщает телеканал Fox San Antonio, 15-летний питомец по кличке Битс опрокинул лампу, после чего загорелся матрац. В результате пожара дом полностью сгорел изнутри.
Кроме того, пламя перекинулось на соседний дом. Ущерб, нанесенный соседям, оценивается примерно в 150 тысяч долларов. На данный момент специалисты выясняют, как нагревательная лампа могла привести к такому серьезному возгоранию.
Сама черепаха отделалась легкими ожогами на панцире, никто из людей также не пострадал. Хозяин черепахи назвал инцидент несчастным случаем и сообщил, что связался со страховой компанией, чтобы решить вопросы компенсации убытков.
Отметим, среди рептилий, которых человек содержит у себя дома в качестве любимцев, лидерами, бесспорно, являются черепахи. Эти на первый взгляд неуклюжие и добродушные существа живут в жилищах людей еще со времен Древнего Египта. Особенно популярны разнообразные сухопутные черепахи.
Лампа питомцу необходима. Она способствует правильному развитию черепахи, ультрафиолет помогает укреплять панцирь и костную систему.
Подобные происшествия происходили и раньше. В 2008 году супружеская пара из графства Бершир едва не лишилась дома по вине 70-летней черепахи, устроившей пожар.
Британцы оставили черепаху под лампой, поддерживающей высокую температуру, чтобы животному было тепло. Однако черепаха сгребла под лампу сухую солому, которая загорелась. Огонь распространился по всему дому. К счастью, сосед услышал звук дымосигнализатора и вызвал пожарных.
Пара, которая является хозяевами собаки и еще двух маленьких черепах, счастлива, что их домашние питомцы не погибли в результате пожара. А из-за сгоревшей мебели и предстоящего ремонта они особенно не расстроились. Владельцы черепахи-поджигательницы заявили, что даже если бы она сожгла весь дом дотла, они не были бы на нее в обиде, передает Reuters.
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