Ученые выяснили, почему люди говорят с собаками, как с детьми

Ученые обнаружили, что люди замедляют речь и начинают четко проговаривать слова в тех случаях, когда они говорят с собаками, что в очередной раз свидетельствует о том, что человек считает их своими детьми, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

источник Pravda.Ru

Общение с собаками вызывает те же гормональные и психические реакции у людей, как и общение с маленькими детьми. К примеру, когда пес смотрит в глаза хозяина, в его теле вырабатывается окситоцин, гормон семейного счастья и заботы о потомстве.

Причем не имеет значения, щенок у вас или взрослый питомец, обнаружили Николас Мейтевон (Nicolas Mathevon) из Городского университета Нью-Йорка (США) и его коллеги. Говорить вы с животным, скорее всего, будете "по-детски". В свою очередь, щенки и молодые псы различали "нормальную" и "сюсюкающую" речь людей и по-разному реагировали на нее — они больше интересовались динамиками компьютера и чаще искали человека, когда слышали "сюсюкание". С другой стороны, взрослые и пожилые собаки не делали различий между ними и одинаково часто или редко обращали внимание и на то, и на другое, передает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что, говоря с собакой, как с младенцем, люди, вероятно, пытаются донести до них смысл тех слов, которые они произносят. Как отмечает ученый, вероятно, это работает — недавно венгерские нейрофизиологи показали, что собаки умеют различать и понимать около двух сотен слов, чьему освоению, по всей видимости, помогает "сюсюкание" хозяев.

"Когда наш мозг обрабатывает речь окружающих, его полушария делят между собой работу — левая половинка мозга распознает значения слов, а правая — их интонацию, а затем мозг объединяет эти данные. Мы обнаружили, что собаки делают то же самое, используя похожие механизмы в мозге", - заявил Аттила Андикс (Attila Andics) из Будапештского университета (Венгрия).

Андикс и его коллеги подтвердили расхожее представление о том, что "собака все понимает, но ответить не может", наблюдая за работой мозга нескольких домашних питомцев при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии в момент их общения с хозяевами.

Любовь миллионов людей во всем мире собаки завоевали именно взглядом, уверены ученые. Такефуми Кикусюи (Takefumi Kikusui) из университета Азабу в Сагамихаре (Япония) и несколько других японских нейрофизиологов неожиданно открыли одну из возможных ключевых причин того, почему именно собаки стали "лучшим другом человека", наблюдая за колебаниями в уровне гормонов в организме животного и его хозяина.

Во время этих экспериментов авторы статьи заметили достаточно необычную вещь — когда собака и человек смотрели друг другу в глаза, в их крови и мозге одновременно и очень заметно повышался уровень окситоцина — гормона семейного счастья и заботы о потомстве. Нечто подобное происходит с матерями, которые долго смотрят в глаза своим детям.

Окситоцин сделал собак более склонными к общению с человеком, заставляя их смотреть в глаза хозяину заметно дольше, чем они это делали в обычных условиях. Что интересно, повышение уровня гормона в организме животного сопровождалось аналогичным ростом концентрации окситоцина в тканях человека несмотря на то, что ученые не вводили гормон в их тело.

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