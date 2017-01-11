Сайт МММ в Нигерии обошел по популярности Facebook

Сайт финансовой пирамиды Сергея Мавроди МММ в Нигерии к концу 2016 года обошёл по популярности "Фейсбук". Об этом сообщает нигерийский ресурс Pulse. ng. На сегодняшний день сайт МММ находится на пятом месте по посещаемости, уступая лишь сервисам Google и поисковику Yahoo. "Фейсбук" разместился на шестом месте.

фото: Вконтакте, группа Nigeria

В Нигерию МММ пришла в январе минувшего года. Власти страны призывают жителей не вкладывать деньги в финансовую пирамиду, но тщетно: популярность ее растет. В будущем власти хотят добиться запрета деятельности МММ на территории государства.

При этом нигерийское подразделение МММ активно тратит средства на различные пиар-акции. К примеру, в ноябре 2016 года организация Сергея Мавроди передала двум лагерям беженцев гуманитарную помощь на общую сумму 5 миллионов нигерийских долларов, передает "Лайф".

Ранее сообщалось, что МММ развертывают в Китае. Как пишет Financial Times, для того, чтобы стать новым членом МММ, необходимо было приобрести биткоины. Затем их следовало отправить другим участникам сети в качестве "взаимопомощи". Схема предлагала ежемесячный доход в 30%, а также бонусы за привлечение новых клиентов или размещение рекомендаций в Сети.

Нашим гражданам хорошо знакомо имя Мавроди, но он продолжает пирамидальное строительство. В нашей истории известно уже шесть или семь его пирамид.

Активная деятельность финансовых пирамид — печальная страница в истории Российской Федерации. Это действительно абсолютное социально-экономическое зло. Вред наносится и государству, и рядовым гражданам, говорят эксперты.

— Есть определенные признаки деятельности финансовых пирамид. Есть классическое понимание пирамиды, когда осуществляется незаконная деятельность по привлечению денежных средств и имущества граждан, при которой выплата дохода или иной выгоды лицам, вошедшим ранее, осуществляется за счет вновь привлеченных лиц. При этом не осуществляется какой-то инвестиционной деятельности, либо она осуществляется в несопоставимых объемах. Некоторые сразу говорят, что это организация является финансовой пирамидой и декларирует, что вложенные средства могут быть и не возвращены гражданам, — говорит управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Мошенники — люди изобретательные, добавляет он.

"Мошенничество может быть выражено в любой форме, и легенда для активного отъема денежных средств у граждан может быть придумана любая. Поэтому нужно очень осторожно относиться к принятию определенных экономических решений, и понимать, что вся ответственность в рамках принятых решений лежит на человеке, который их принял", — отметил Сафиулин.

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