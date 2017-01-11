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Источник Правда.Ру

Заповедная система России отметила столетие

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11 января считается Днем заповедников России. Эта дата связана с открытием первого в России — Баргузинского заповедника. Он был создан 11 января 1917 года. В этом году заповедной системе нашей страны исполняется 100 лет.

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фото: Вконтакте, группа Биология

В начале прошлого столетия из-за хищнической охоты в Баргузинской долине осталось всего 30 соболей. Масштабно изучать эту проблему начали в 1914 году с экспедиции, которой руководил зоолог Георгий Доппельмаир. За два года собрали обширный материал и разработали проект организации первого в России охотничьего заповедника на государственных землях.

Реализовать план помешала начавшаяся вскоре Первая мировая война, в конце 1916 года удалось организовать только один заповедник на восточном побережье Байкала, в Баргузинском крае, он получил название "Баргузинский соболиный заповедник". Он стал единственным заповедником, основанным в царское время.

Популяцию соболя в этом районе удалось восстановить лишь спустя четверть века.

"В 30-х годах XX века популяцию восстановили, сейчас зверьку ничто не угрожает, численность вида колеблется на уровне от 1,5 до 3 тыс. особей в зависимости от кормовой базы — урожая кедра, мышевидных грызунов", — рассказал корреспонденту ТАСС директор "Заповедного Подлеморья" Михаил Овдин.

Овдин сообщил, что в 2017 году будет установлен бронзовый памятник баргузинскому соболю — в бухте Сосновка, где высадилась та самая экспедиция Доппельмаира.

Кроме соболя в зоне охраны оказались десятки других обитателей Баргузинского края — бурый медведь, кабарга, лось, черношапочный сурок орлан белохвост и черный аист; байкальские сиг, хариус, омуль, таймень, заходящие в местные реки, а также уникальные виды растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Относительно новый жилец в Баргузинском заповеднике и в соседствующем Забайкальском нацпарке — американская норка. Еще года 2-3 назад ее тут не было.

"Заселение идет с севера, — считает Овдин. — С тех мест, где активно велось клеточное звероводство. Видимо, животные активно убегали, занимали свою нишу и пошли на юг по берегу Байкала. Сейчас этот вид на нашей территории обитает стабильно и уже никуда не денется, будет жить постоянно".

На весь юбилейный 2017 год, объявленный в России Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии, запланировано огромное число природоохранных мероприятий: региональных, всероссийских и международных. Одно из них — Всероссийский флэшмоб в социальных сетях "Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы". Он стартует в праздничный день, 11 января, и будет длиться до конца года. Создать открытку с поздравлением, адресованным любой заповедной территории, можно на сайте заповедныйурок. рф проекта "Всероссийский заповедный урок", посвящённого 100-летию заповедной системы России.

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Темы животные заповедники
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