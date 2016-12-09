Врачи предупреждают: Депрессия по-настоящему убивает женщин

Чем чаще женщина употребляет антидепрессанты, тем выше у неё риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это доказали учёные в ходе исследования, опубликованном на сайте Американской ассоциации сердца.

Исследование шло 12 лет. Все это время врачи наблюдали за состоянием 10 тысяч женщин. Всем им было около 50 лет, и они перенесли инсульт. Больше половины из группы страдали депрессией.

Учёные отметили, что депрессия сама по себе является катализатором инсульта: это заболевание, как и многие другие психические отклонения, отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и общее состояние организма. Усугубляют ситуацию антидепрессанты, побочным явлением после приема многих из них являются сужение стенок сосудов (может увеличиваться артериальное давление), аритмия и боли в области сердца, пишет Life.ru.

Поэтому специалисты советуют: перед тем как пить таблетки от депрессии, проверьтесь у кардиолога.

Кстати, в этом году ученые объявили, что нашли ген, приводящий к депрессии. Выяснилось, что мутации 15 участков ДНК могут портить настроение человеку.

"Мы надеемся, что эти результаты помогут ученым понять, что депрессия — это не просто состояние, а реальная болезнь мозга, которая имеет свои собственные биологические корни. На этом легкая часть нашей работы завершена — теперь нам нужно понять, как мы можем использовать эти данные для разработки методов лечения депрессии", — заявил Рой Перлис из Гарвардского университета в США.

Перлис и его коллеги доказали то, о чем давно говорили в научном сообществе — результаты их анализа показывают, что депрессия обусловлена в том числе и особенностями генетического строения, не только качеством жизни человека, его материальным достатком и духовным благополучием.

А недавно Правда.Ру писала о том, что ученые выяснили, почему одни женщины стареют быстрее других. Генетики обнаружили новые свидетельства того, что продолжительность жизни женщины, а также время рождения ее последнего ребенка отражается в длине так называемых теломер, "хвостов" на концах хромосом.

Не так давно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению в длине теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

Кроме того, ученые продолжают искать секрет счастья. Недавние исследования показали, что неделя без Facebook делает людей счастливыми. Тестирование группы людей показало, что использование соцсети с любой частотой негативно отражалось на эмоциональном фоне людей. А у тех, кто неделю прожил без соцсетей, улучшилось настроение и самочувствие.

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