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Ученые: Большинство женщин стесняется рассказывать о мечтах в постели

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Сотрудники Университета Брока из Канады провели исследование на тему тайных интимных желаний женщин. Оказалось, что представительницы прекрасного пола молчат о своих предпочтениях и зачастую стесняются даже намекнуть о мечтах.

Ученые: Большинство женщин стесняется рассказывать о мечтах в по

Исследователи считают, что представительницам слабого пола необходимо чаще раскрывать свои желания, так как мужчины не всегда верно трактуют намеки. Эксперты отметили, что женщина должна рассказывать о своих эротических фантазиях партнеру, с которым долгое время состоит в доверительных отношениях. В обратном же случае, в паре могут возникнуть серьезные проблемы.

"В сексологии есть такой термин УФР - условный физиологический ритм. Действительно, два раза в неделю - усредненная норма. Если мы берем среднестатистическую семью, то УФР два-три раза в неделю считался нормой. Со всеми хлопотами, заботами, режимом отдыха и труда, многие довольствуются тем, что если секс один раз в неделю существует, то это уже хорошо.

И за последние лет десять, действительно, все чаще встречаются жалобы на снижение сексуального желания. Очень часто сейчас встречаются жалобы на так называемые братско-сестринские отношения, когда муж и жена обсуждают хлопоты, заботы, детей, школу, уроки и не воспринимают друг друга как сексуальных партнеров. В некоторых случаях бывают и любовные треугольники, даже многоугольники, когда кто-то пытается это компенсировать на внешнем фронте дополнительными сексуальными отношениями, а у кого-то нет и внешних никаких помощников по этим вопросам. Человек порой даже свыкается с этим", - рассказал Pravda.Ru врач-сексолог, психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Отметим, ученые выделяют четыре основных эмоциональных реакции, которые при частом и интенсивном проявлении становятся разрушительными для брака, - это замкнутость (в том числе и обусловленная самозащитой), склочность, пристрастие к неконструктивной критике и презрение. Последнее, по мнению психолога Джона Готтманса, - самое страшное для семьи. "Презрение подобно кислоте, разъедающей устои брака, оно убивает чувства, даже те, которые на момент заключения брака были очень мощными", - поясняет психолог.

Он разработал систему тренингов, помогающих неопытным супругам избежать подводных камней на пути к сохранению брака. Техника, которой пользуется психолог, основана на четырех методах. Первый направлен на перевод семейных конфликтов в более конструктивное русло, второй - на развитие не только любовных, но и дружеских отношений между мужем и женой, третий - на повышение роли отца в воспитании ребенка, четвертый - на осознание партнерами своей общности как семьи.

Готтманс глубоко убежден, что чувства сами по себе охладевают крайне редко, а в большинстве случаев распад брака спровоцирован внешними причинами. "Основная нагрузка на отношения между супругами приходится извне, например, из-за работы", - считает психолог.

Поэтому, по его мнению, в развивающихся странах, которые переживают экономический бум (а для азиатского региона сейчас это характерно), так высок процент разводов, особенно на фоне вековых семейных традиций, слабеющих под натиском таких привлекательных и прогрессивных западных ценностей. К примеру, в Южной Корее показатели угрожающие: за последние три десятилетия количество браков, заканчивающихся разводом, возросло в пять раз - и это при том, что коэффициент рождаемости снизился вчетверо.

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Темы секс брак семья
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