Житель Минска устроил бои без правил со своим ковром

Видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре, набирает популярность среди пользователей YouTube.

Житель Минска, вынесший ковер во двор, чтобы выбить его, стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски. Как сообщает РИА Новости, соседка, снявшая это на видео, выложила ролик на YouTube, и за два дня ролик под названием "Когда твой худший враг — это ковер" собрал около 450 тысяч просмотров.

"А что не так? Попросили выбить — он выбил", "Бедный ковер, и дать сдачу не может(﻿", "Мужик молодец, видно что тренируется, дзюдо занимается. Денег нет на спец манекены, но есть смекалка и желание!﻿" — пишут пользователи в комментариях к видео.

Ранее Pravda.Ru писала, что YouTube не работает, как онлайн-кинотеатр, поэтому он не попадает под регулирование законопроекта Медиакоммуникационного союза (МКС). Об этом "РГ" рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он отметил, что YouTube использует только пользовательский контент, а профессиональный - почти не применяется.

Паника в СМИ из-за якобы ухода YouTube из России началась потому, что было найдено заключение юристов МКС на старую версию еще от февраля 2016 года, добавил Волин.

Напомним, законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, 25 ноября был внесен в Госдуму. По аналогии со СМИ с 1 июня 2017 года законопроект ограничивает долей 20% иностранное владение в компаниях--организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом. Речь идет об интернет-ресурсах, ежедневная аудитория которых в РФ за месяц составляет более 100 тыс. пользователей, или более 20 тыс. пользователей в одном субъекте страны. Аудиовизуальные сервисы с такой посещаемостью должны включаться в специальный реестр.

Под понятие "организатор аудиовизуального сервиса" подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства, говорится в приложении к заседанию правового комитета. Поэтому эксперты высказали предположение, что принятие законопроекта может привести к уходу YouTube с территории России.

Напомним, в прошлом году Роскомнадзор заблокировал YouTube. Позже на официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о блокировке сайта за нарушение авторских прав. По данным ведомства, доступ ограничен по решению Московского городского суда.Правда, потом все списали на техническую ошибку.

Кстати, в Америке считают, что рост преступности в стране связан с ненавистью к полиции, вызванной роликами в YouTube. Такое заявление сделала полиция штатов. Директор ФБР Джеймс Коми, отметил, что видеоролики, на которых запечатлены действия полицейских, приводят к росту преступности. По мнению Коми, деятельность американской полиции освещается очень однобоко, а истинные причины стычек полиции с гражданами часто остаются "за кадром".

Между тем на сайте часто проходят разные акции на социальные темы. К примеру, этим летом благотворительная организация ActionAid запустила на сайте YouTube масштабную акцию против женского обрезания - крайне жестокой процедуры, которая на данный момент наиболее широко распространена в Африке.

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