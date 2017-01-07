Названы самые сексуальные женщины России

Российская певица с украинскими корнями Вера Брежнева признана самой желанной российской знаменитостью — 2016 году она возглавила возглавила рейтинг "самых сексуальных женщин России" по версии журнала Maxim.

Фото: Instagram

В школе Вера Брежнева (настоящая фамилия певицы Киперман, а девичья — Галушко) была звездой всех вечеринок — отлично танцевала, играла в спектаклях, занималась спортом. Певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" (2003-2007) покоряет фанатов не только своим творчеством, но и сексуальными образами, которые она демонстрирует на концертах и в Сети. Певица нередко участвует в откровенных фотосессиях. Надо сказать, что самой сексуальной женщиной России Брежнева становится второй раз: в 2007 году она уже получала это "звание" также от читателей журнала Maxim.

На втором месте певица Глюкоза (Наталья Ионова). Любительница обнаженных нарядов, редко надевающая нижнее белье, она тоже попала в "Топ-10" самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса.

Фото: Instagram

Ионова регулярно демонстрирует свои формы в Сети или на светских мероприятиях. 30-летняя звезда всегда удивляет провокационными образами и не стесняется своего обнаженного тела. Сногсшибательные образы моментально разлетаются по интернету, собирая многочисленные "лайки" и восторженные комментарии.

Закрывает тройку Анастасия Квитко. Миллионы российских поклонников в 2016 году увлеченно наблюдали за Instagram моделью из Калининграда, проживающей в США. 22-летняя девушка, которую прозвали русской Ким Кардашьян за выдающиеся формы, постоянно становится участницей откровенных фотосессий.

Фото: Instagram

Параметры фигуры Анастасии можно назвать довольно нестандартными: 95-63-105. Как утверждает девушка, она никогда не делала пластических операций.

За год девушка более чем в 2 раза увеличила число подписчиков своего Instagram — с 2,5 миллионов до 5,1 миллиона. Снимки русской Кардашьян позволили ей оказаться в рейтинге самых сексуальных женщин страны.

А самой сексуальной женщиной в мире в 2016 году американская редакция журнала Maxim провозгласила 25-летнюю новозеландскую манекенщицу Стеллу Максвелл. По происхождению Максвелл, работающая на бренд Victoria's Secret, бельгийка с примесью ирландской крови. В прошлом году она встречалась с Майли Сайрус, затем у нее возникла романтическая связь со звездой "Сумерек" Кристен Стюарт. Пикантные фотосессии супермодели оказались так популярны, что она недавно появлялась на обложке журнала Maxim дважды.