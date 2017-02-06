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Источник Правда.Ру

Черное море позеленело не навсегда

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Жители Севастополя рассказали, что в районе Круглой бухты неизвестное вещество окрасило Черное море в зеленый цвет. Они немедленно сообщили об этом в МЧС. На место отправили специалистов Росприроднадзора, которые взяли пробы воды.

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Источник фото: архив Правды.Ру

— В акватории бухты Круглая оказалось вещество, которое окрасило морскую воду в салатно-зеленый цвет, — рассказал "РГ" замначальника отдела надзора на море южного региона межрегионального управления Росприроднадзора по РК и Севастополю Константин Сергиенко. — Анализы направлены в лабораторию для исследования.

Пока неизвестно, был это пищевой краситель или же вещество, которое может нанести вред человеку и морским обитателям. Это покажет экспертиза.

Напомним, в апреле у полуострова Крым Черное море окрасилось в желтый цвет из-за непогоды. В интернете появилась масса фото необычного явления. Эксперты тогда заявили, что во время шторма песок и другие микроэлементы поднялись со дна и "покрасили" воду.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале января Черное море в районе города Бургас, на юге побережья Болгарии замерзло — впервые за 63 года. В этом районе за последние 100 лет море замерзало трижды — в 1929, 1942 и 1954 годах, пишет газета "Труд". Практически полностью замерз Дунай, судоходство по реке остановлено, а в портах на якорь встали более 20 судов. В северо-восточных районах страны и в районе Бургаса из- за сугробов ограничено движение автомобильного транспорта. Здесь отменены и школьные занятия. Минувшей ночью температура воздуха почти по всей территории страны находилась на уровне минус 20 градусов Цельсия.

К слову, как говорят эксперты, аномально холодные зимы были всегда — правда, когда не было термометров, градусы измеряли в понятных параметрах — "замерзающих водах".

Так, по сказаниям летописцев, в зимы 401 и 801 годов "затвердели волны" Чёрного моря, а в IX и XI веках дважды замерзал Нил.

А в начале прошлого года одно из крупнейших озер Камчатки — Курильское — замерзло впервые за 10 лет.

"Обычно влияние Охотского моря, частые штормовые ветра, резкие перепады температур и выходы термальных вод не дают заповедному водоему полностью покрыться льдом. Однако в феврале две недели штиля при температуре ниже -20 градусов сковали поверхность озера толстым слоем льда", — говорится в сообщении пресс-службы Кроноцкого заповедника.

По данным ученых, водоем полностью замерз, только в устье реки Хакыцин осталась небольшая полынья.

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