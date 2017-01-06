В Германии на берег вынесло тысячи киндер-сюрпризов

Побережье Германии покрылось десятками тысяч пластиковых яиц. ВИДЕО

Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, сообщает Associated Press.По всей видимости, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма.

Фото: AP, твиттер

"Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж, — заявила Сабине Биркфельд, работница местного детского сада, которая привела для уборки пляжа 27 "очень продуктивных" воспитанников. — Дети принесли много сумок с яйцами, и конца им не видно", передает РИА "Новости".

По словам мэра Лангеога Уве Гаррельспа, сначала он подумал, что это какое-то чудо, но потом понял, что на самом деле это серьезная проблема. "Это уже не весело, это крупный ущерб окружающий среде и очень вредно для животных", — пояснил он.

Чтобы очистить пляж местные жители начали собирать яйца. Особенно это понравилось детям, которые принесли домой много сумок с яйцами.

Кроме десятков тысяч пластиковых яиц с игрушками на пляже также были найдены кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки. По данным представителя местной туристической службы Томаса Преэ, жители Лангеога и гости города собирали яйца весь четверг и планируют продолжить в пятницу. Им предстоит очистить участок берега длиной в 500 метров.

Ранее на побережье в США вынесло сотни использованных игл от шприцов. Это произошло на прибрежной территории Ньюпорт-Бич. В целях безопасности жителям города запретили посещать пляж до тех пор, пока опасный мусор не будет ликвидирован.

Крис Хёркинс, который часто бывает на пляже, рассказал новостному изданию ABC, что за последнюю неделю он обнаружил здесь более ста иголок — только во вторник ему попалось две штуки. По его словам, чаще всего на них нет крышек. Городские власти объяснили, что такое бывает после сильного шторма.

Кроме того, бывают случаи, когда на берег выносило неизвестных доселе животных. К примеру, в 2015 году жительница города Шахтерска Углегорского района Сахалинской области выложила в сеть пугающие снимки останков неизвестного обитателя моря. По ее словам, животное вынесло на берег Охотского моря сразу после шторма. Туша внешне напоминает очень большого дельфина — двухметровое туловище и трехметровый хвост. Из черепа выпирает длинный "клюв" с зубами, а тело покрыто чем-то вроде шерсти. Ученые растерялись.

— Я полагаю, это дельфин или кит, возможно, бутылконос. Точнее сказать нельзя — тело животного сильно деформировано пребыванием на дне и разложением. Судя по форме головы, перед нами дельфин, но для дельфинов размеры крупноваты. Точнее могли бы сказать специалисты по морским млекопитающим, но у нас в области таких нет. Конечно, находка производит впечатление, и нафантазировать можно что угодно — от динозавров до лохнесского чудовища, — говорит замначальника отдела прогнозирования СахНИРО Анатолий Великанов.

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