Бездомному коту, потерявшему задние ноги, сделали лапы из титана

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Потерявший задние ноги кот теперь ходит на титановых лапах. ВИДЕО

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В Болгарии сделали операцию бездомному коту, который потерял задние ноги при несчастном случае. Теперь Пух ходит на титановых лапах. Сотворить чудо для животного удалось хирургу Владиславу Златинову, пишет The New York Post.

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скриншот с видео на youtube

Златинов знал, что британские врачи уже восстанавливали конечности животным, ознакомился с их опытом в медицинских журналах и решил попробовать помочь коту сам.

Он заказал титановые импланты и вживил их в культи кота. К искусственным конечностям прикреплены сменные протезы, заменяющие нижнюю часть лап. После шестинедельного восстановительного периода Пух уверенно бегает на титановых лапах и уже следит за их чистотой, передает РГ.

Также ветеринары вживили протезы в суставы второго безлапого кота — восьмимесячного Стивена. Протезы крепятся к суставу металлическими штифтами, на которые, в свою очередь, фиксируют упругие полимерные "лапы". Лечат обоих животных на пожертвования. Сейчас питомцам ищут новых хозяев.

Впервые подобную операцию провели 8 лет назад в Великобритании. Тогда искусственные лапы получил кот Оскар. Он до сих пор жив.

Напомним, подобную операцию, уникальную для России также провели в новосибирской клинике. Туда свою кошку, которая сбежала и отморозила уши, хвост, нос и задние лапы, принесла хозяйка. Конечности животного пришлось ампутировать. В клинике нашли решение.

Сначала происходит сращивание титанового протеза с костями, мышцами и кожей кота или собаки. И уже на него накладывается 3d-протез, напечатанный на принтере, к которому крепится мягкая культя.

Сразу две задние лапы кошке трансплантировали впервые в России. Сообщалось, что в клинике готовят к операции бедолагу-кота из Казахстана, которому будут делать имплант сразу на все четыре лапы.

А в Волгограде ветеринары вылечили котенка, которого собрались было усыплять из-за редкой патологии — расщелины верхнего неба или по-простому волчьей пасти. Пища через отверстие в небе попадала в носоглотку и выпадала из носа. Заняться лечением животного согласился лишь один врач. Котенку на место расщелины был вживлен протез, сделанные из тканей человека. Однако операция дала не долгосрочный результат: вскоре протез отошел. Была проведена вторая операция, и вновь разошлись швы. Неудачи были связаны с тем, что котенок быстро рос и протез не мог прижиться. Но третья попытка увенчалась успехом.

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Бездомному коту, потерявшему задние ноги, сделали лапы из титана
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