Первый самолет отправился по самому длинному в мире маршруту

Самолеты начали летать по самому длинному маршруту в мире. Он составляет 29 066 км — из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) и обратно. Пересадок на этом маршруте нет, пишет Gulf News.

Сообщается, что самолёт Boeing 777-200LR совершит беспересадочный перелёт из Дохи в Окленд за 16 часов 20 минут. Время в пути обратного рейса составит 17 часов 30 минут.

Отмечается, что новый маршрут превысит по дальности перелёт из ОАЭ в Новую Зеландию, являвшийся самым протяжённым в мире до этого момента.

В топ-10 по длине маршрута и времени в небе входит также рейс "Даллас — Форт-Уэрт, Брисбен". Время в пути: 16 часов 20 минут. Расстояние: 12 376 километров. Такой перелет осуществим, но лишь чартером. На регулярной же основе летают самолеты Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines и многие другие, но минимум с 2 пересадками и за 19 часов.

Еще в числе самых длинных маршрут "Чанги, Сингапур — Ньюарк, США". Время в пути: 19 часов. Расстояние: 15,3 тысячи километров. В 2013 году Singapore Airlines заявила об отмене беспосадочных перелетов на этом направлении из-за возросших расходов на топливо и общей нерентабельности. Спустя 2 года у недовольных таким решением пассажиров — а их совсем не мало — появилась надежда вновь летать из Сингапура в Ньюарк и Лос-Анджелес без пересадок во Франкфурте, Москве, Сеуле или Токио на более легком и экономичном лайнере Airbus A340-500. Правда, произойдет это не ранее 2018 года.

Также в топ-10 рейс "Калифорния — Южная Австралия". Время в пути: 19 часов 20 минут. Именно за это время беспилотный самолет преодолел 13 830 километров, разделяющие эти две точки. Прямого же гражданского рейса на этом маршруте не существует.

Как сообщали в прошлом году СМИ, самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates выполнил рекордный рейс из Дубая в Окленд (Новая Зеландия) протяженностью 14,2 тыс. км. Расчетное время полета по маршруту составляет 17 часов 15 минут.

Этот перелет стал самым длительным и самым дальним в современной истории авиации. Однако мировой рекорд по-прежнему принадлежит авиакомпании Singapore Airlines. Перевозчик выполнял полеты между Сингапуром и аэропортом Ньюарк (Нью-Йорк) протяженностью 15,3 тыс. км. Самолет находился в полете почти 19 часов. Однако в 2013 году компания закрыла беспосадочные рейсы по этому маршруту, но планирует возобновить их в 2018 году.

При этом абсолютный рекорд для пассажирского перелета был установлен лайнером Boeing 777-200LR в 2005 году — тогда 8 членов экипажа и всего 27 пассажиров пролетели 21602 км из Гонконга в Лондон, выбрав гораздо более длинный путь через восток. Перелет занял 22 часа 22 минуты.

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