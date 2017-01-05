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Источник Правда.Ру

Канадка написала на лотерейном билете приснившуюся комбинацию цифр и выиграла $4 миллиона

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Жительница канадской провинции Новая Шотландия Ольга Бено выиграла в лотерею около $4 миллионов. Как заявила сама счастливая обладательница выигрыша, заветная комбинация чисел приснилась ей ещё в 1989 году, пишет BBC.

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Женщина в течение 27 лет покупала лотерейные билеты, причём всегда заполняла их одной и той же комбинацией цифр. По словам Бено, она увидела эту комбинацию во сне в мае 1989 года.

Свой выигрыш победительница планирует потратить на приобретение жилья. Около десяти лет назад у Бено нашли рак. Чтобы оплатить лечение, ей пришлось продать дом. Теперь она сможет перебраться из съёмного жилья в собственный дом, передает Лайф.

Как ранее сообщала Правда. Ру, в Великобритании неизвестный сорвал самый большой джекпот в истории. Счастливчик получил £35.1 миллионов (на тот момент около 3,5 миллиардов рублей), передает издание Independent.

Сейчас личность победителя хранится в секрете. Он заберет домой £35,133,888. В его билете совпали все шесть чисел, отметила Национальная британская лотерея.

А ранее в Испании безработный мигрант выиграл в лотерею €400 тысяч. Выиграв крупную сумму, он не поверил своему счастью. "Могу сказать, что бывали дни, когда у нас не было и пяти евро на двоих", — цитирует его британская газета The Guardian.

Отмечается, что восемь лет назад Нгаме попытался пробраться из Марокко в Испанию на переполненной деревянной лодке. Судно, на котором находилось 65 человек, чуть не потонуло, но испанской береговой охране удалось спасти Нгаме и его жену, после чего пара осталась на острове Тенерифе, а позднее перебралась в город Рокетас-де-Мар.

Эксперты отмечают, что лотереи популярны и в России, причем даже больше, чем в СССР.

"Лотереи для нашей страны сравнительно новый бизнес, — отметил эксперт, — аотому что, в 93-м году у нас вообще ничего не было. У нас, кажется, только в 94-95-х годах появилась лотерея "Русское лото". До этого был "Лото-миллион". "Спортлото" было в советское время и в него тогда играло много народа. Грубо говоря, это была единственная лотерея. Сейчас лотерей намного больше, они интереснее".

Кстати, сегодня все лотереи являются государственными, Поэтому все ее участники находятся в равнозначных и равноправных условиях. То есть каждый из них может выиграть. Но все зависит от того самого генератора случайных чисел, которым выступает лототрон.

Говоря о том, насколько прибылен этот бизнес для организаторов, эксперт отметил, что есть определенная маржинальность любого процесса, есть затратная часть на воспроизводство, на проведение самой лотереи. Организовать лотерею сложно, тяжело и затратно.

Эксперт также напомнил еще об одном деликатном аспекте — победитель лотереи сам является налоговым агентом. Он обязан уплатить в бюджет 13 процентов налогов.

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Темы деньги лотерея
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