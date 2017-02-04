Китаец месяц шел пешком, чтобы успеть домой к Новому году

Китаец Чэнь Чжицзюнь преодолел путь длинною более 1,7 тысячи километров, чтобы успеть домой на празднование Нового года по лунному календарю — "Чуньцзе". Мужчина шел пешком около месяца, сообщает Международное радио Китая (CRI).

Фото: AP

Китайский Новый год в этом году выпал на ночь на 28 января. Чжицзюнь работает фитнес-инструктором, поэтому он вышел из города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге страны 27 декабря 2016 года, чтобы успеть к празднику домой в провинцию Шэньси в центральной части Китая.

В дорогу мужчина взял рюкзак с одеждой, зарядкой для мобильного телефона, питьевой водой и небольшим количеством еды. По его словам, сначала он шел и ночью, и днем, однако потом перешел только на дневную ходьбу, так как в ночное время идти вдоль дороги было опасно. Чэнь Чжицзюнь останавливался на ночлег в отелях, а утром продолжал путь. За время путешествия он износил три пары обуви. Он отметил, что за время путешествия потратил более 1,3 тысячи долларов. Также он добавил, что несколько лет назад добрался до дома в провинции Шэньси из Шэньчжэня на велосипеде, передает РИА Новости.

Как ранее сообщала Правда.Ру, житель Китая не смог позволить себе купить билет на поезд и решил отправиться домой на велосипеде, чтобы встретить с семьёй Новый год по лунному календарю. Однако из-за неграмотности он не читал дорожные знаки, а полагался лишь на подсказки встречных водителей, в результате чего поехал вместо севера на юг.

20 января дорожные патрульные города Уху в провинции Аньхой в центре Китая заметили мужчину на одной из скоростных автомагистралей. Путешественник рассказал полицейским, что в Шаньдуне он занимался временными подработками, и не имея других возможностей, решил отправиться домой в город Цицикар на велосипеде за месяц до наступления Нового года.

Горе-путешественник проехал в неправильном направлении примерно 500 километров. В итоге, дорожные патрульные собрали деньги мужчине на билет на поезд.

В прошлом году СМИ передавали, что житель Китая пришел домой спустя три года после своих же похорон. После того, как Ма Цисян пропал без вести, родственникам сказали, что его сбила машина. Родные устроили пышные похороны, а судмедэксперты подтвердили гибель мужчины.

Тем не менее через три года появилась информация, что Ма Цисяна местные жители видели стоящим около собственной могилы. Близкие снова устроили поиски, и оказалось, что Ма Цисян все это время работал на одной из нелегальных фабрик, а после того, как его уволили, он остался на улице.

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