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Источник Правда.Ру

Ученые нашли самый древний смайлик

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Самый древний в мире смайлик нашли ученые из Словакии. Символ в виде кружочка с изображением глаз точками и черточкой вместо рта нарисовал адвокат в 1635 году, выяснили сотрудники Национального архива в Тренчине.

Они также пояснили, что смайлик расположен рядом с подписью мужчины. По мнению специалистов, такое схематическое изображение лица автор использовал для отражения успеха в своих делах.

Эта случайно обнаруженная находка крайне удивила ученых. Они назвали ее первым в истории человечества смайликом, который был использован почти четыре столетия назад.

Ранее историк из голландского университета Лейдена Эрик Кваккель заявил, что смайлики придумали в средние века монахи, переписывавшие в монастырях рукописи. Они рисовали улыбающиеся рожицы для того, что развеять скуку.

Смайлики, по мнению Эрика Кваккеля, были двух видов. Во-первых, с их помощью монахи боролись со скукой, а во-вторых, они служили чем-то вроде упражнения для пробы пера. Они не случайно нередко сопровождались фразами типа: "Probatiopennae" ("Я испытываю перо").

Смайлики выполняли и еще одну функцию — служили чем-то вроде подписи, фирменного знака писца. Дело в том, что над копированием рукописей в старину нередко работали несколько человек. Каждый из них хотел как-то выделить свою часть работы. В таких случаях смайлики выполняли разграничительную функцию.

К выводу о богатой многовековой истории смайликов нидерландский историк пришел, изучая средневековые рукописи, на полях которых он часто встречал улыбающиеся физиономии.

Кстати, британские ученые предложили изучать смайлики для того, чтобы раскрывать личность человека. "Особенности того, как мы жестикулируем в реальном мире, часто связаны с особенностями нашего характера, и смайлы, как мы считаем, работают схожим образом, о чем говорят различия в том, как и почему мы их используем", — пишет Линда Кай из британского университета Эдж-Хилл в статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов. По словам Линды Кай, это глубоко ошибочное мнение, которое уже было опровергнуты исследованиями. Так, наблюдения за активностью мозга во время использования смайлов в сети и жестов в реальном мире показали, что в голове человека активны одни и те же области при употреблении этих символов и жестикуляции руками или лицом.

По мнению исследователей, многие черты личности, к примеру, умение соглашаться с окружающими, очень хорошо отражается в манере использования смайлов и эмодзи.

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