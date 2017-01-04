Депрессии обычно поддается индивид, не имеющий постоянного занятия, способного отделить его от жизненных неурядиц. Более уязвимым для воздействия стресса является одинокий человек.
По мнению американских ученых из сан-францисского Университета психологических исследований, справится с депрессией человеку помогают развивающие игры. Это связано с тем, что активное запоминание и применение новой информации заставляет мозг отвлечься от проблем.
По словам ученых, интроверты поддаются депрессии намного чаще, чем экстраверты. Кроме развивающих игр, также ученые говорят о благотворном влиянии на человеческую психику игр в стратегии.
Ранее ученые из университета Торонто пришли к выводу, что страдающие депрессией люди могут справиться с ней примерно за год.
Как сообщается в журнале Psychiatry Research, исследователи изучили данные 2,5 тысяч людей, страдающих депрессией, полученные в канадском Обществе поддержки ментального здоровья.
Фактором, ускоряющим избавление от депрессии в четыре раза, называется внимание и забота родных и близких. Даже один близкий человек способен вернуть нормальное эмоциональное состояние человека.
С другой стороны, общая слабость организма и бессонница препятствуют быстрому выздоровлению людей, страдающих депрессией. Выяснилось, что только тридцать девять процентов респондентов смогли избавиться от депрессии и полностью восстановить психическое здоровье.
Одним из важных факторов лечения депрессии выступала поддержка со стороны окружающих. Пациенты, которые поддерживали душевные отношения с кем-либо, выздоравливали в четыре раза чаще чем те, кто пытался справиться с болезнью в одиночку.
Чаще всего лечению препятствовали такие обстоятельства, как бессонница, проблемы с физическим здоровьем, а также функциональные ограничения.
Другое исследование показало, что чем больше молодые люди сидят в социальных сетях, тем сильнее у них депрессия. Ученые исследовали 1,7 тыс. человек от 19 до 32 лет и те, кто сидел в соцсетях весь день, оказались в группе риска — они чаще впадают в депрессию со всеми ее клиническими симптомами.
Причина этого кроется в том, что человек получает сильно искаженную информацию из социальных сетей — только идеальные фотографии, только самые счастливые моменты из жизни другого человека и на этом фоне может возникнуть представление о своей неполноценности и ущербности.
Авторы исследования сделали вывод, что в конце концов возникает своего рода порочная зависимость, при которой человек впадает в уныние от соцсетей, но ищет утешения там же, на страницах своих виртуальных друзей.
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