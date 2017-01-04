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Источник Правда.Ру

Любой желающий сможет купить беспилотный "летающий автомобиль"

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Уже в 2020 году израильская компания Urban Aeronautics начнет серийное производство беспилотного "летающего автомобиля" Cormorant.

Любой желающий сможет купить беспилотный летающий автомобиль

Как сообщает Reuters, цена "летающих автомобилей" составит $14 миллионов. На разработку транспортного средства ушло около 15 лет.

По мнению создателей, такие автомобили могут применяться для эвакуации людей из зон стихийных бедствий или при проведении военных спецопераций в условиях плотной городской застройки. Лопасти несущих винтов Cormorant надёжно спрятаны и защищены, в отличие от вертолёта. Это позволяет ему безопасно маневрировать между близко стоящими зданиями.

Отметим, Cormorant — это шестиметровый аппарат вертикального взлёта и посадки (СВВП) весом в 1 тонну, который поднимается в воздух благодаря двум роторам в кольцевых обтекателях. Он управляется набором из 200 направляющих закрылок и может переносить до 350 килограмм груза, способен развивать скорость до 180 километров в час и совершать полеты на высоте до 3,7 тысячи метров в течение 5 часов.

Ученые со всего мира работают над созданием "крылатых" машин. Так AeroMobil 3.0. — это третьего поколения летающего автомобиля, который выпускает компания AeroMobil из Словакии. Двухместный "аэромобиль" со стальным каркасом и углепластиковым кузовом имеет уникальную конструкцию.

В ипостаси автомобиля он занимает стандартное парковочное место, использует обычный бензин и пригоден для эксплуатации на дорогах общего пользования, как и любой другой автомобиль. Но при этом он умеет превращаться в настоящий самолет и использовать для взлета и посадки аэродром или полосу твердого покрытия длиной всего несколько сотен метров.

AeroMobil 3.0 оснащен складывающимися крыльями и двигателем Rotax 912, который разгоняет машину до 160 км/ч на дороге и до 200 км/ч в небе. На трассе "аэромобиль" расходует 8 литров бензина на 100 км, а в воздухе — 15 литров в час. Запас хода в режиме автомобиля составляет 875 км, а в режиме самолета немного меньше — 700 км.

Разумеется, счастливому владельцу AeroMobil 3.0 понадобится лицензия пилота для его полноценного использования. Производитель пока не сообщает цену или дату начала производства — впереди еще множество испытаний, как на земле, так и в воздухе.

Летающие самолеты разрабатывает не только "AeroMobil" так немецкая фирма "E-Volo", к примеру, также давно разрабатывает прототип под названием "Volocopter".

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Темы технология автомобиль
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