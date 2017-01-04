Названа еще одна версия гибели "Титаника"

Причиной крушения крупнейшего океанского лайнера своего времени "Титаник" могло стать возгорание в топливном хранилище.

Фото: REX

По мнению британского журналиста Шеннона Молони, который тридцать лет изучал историю корабля, пожар на борту возник еще до выхода судна из Саутгемптона, в течение нескольких недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась, из-за чего столкновение с айсбергом закончилось столь плачевно.

Как сообщает газета The Independent, журналисту удалось проанализировать фотографии, сделанные до начала путешествия "Титаника". Молони обнаружил следы сажи в том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом. По мнению специалистов, с большой вероятностью они возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.

По мнению исследователя, владельцы судна знали о пожаре, но скрыли сей факт от пассажиров. Команде также было приказано молчать о пожаре. Как утверждает Шеннон Молони, в результате воздействия огня обшивка корабля нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию, что сделало сталь, потерявшую до 75 процентов прочности, крайне ломкой.

По словам журналиста, когда на пятый день путешествия "Титаник" столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина. Поэтому айсберг нельзя считать единственным виновником катастрофы, унесшей 15 апреля 1912 года жизни более 1500 человек.

Отметим, "Титаник" принадлежал британской компании "Уайт Стар Лайн". На момент постройки он считался крупнейшим пассажирским лайнером в мире, а, кроме того, числился непотопляемым. 31 мая 1911 года лайнер был спущен на воду. "Сам Господь не сможет потопить этот корабль!" — говорил о судне его капитан Эдвард Джон Смит.

Спустя год с небольшим "Титаник" отправился в свой первый рейс. На борту находилось 2224 человека: 1316 пассажиров и 908 членов экипажа. 14 апреля 1912 года пароход столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. 711 человек спаслось, 1513 погибло…

С айсбергами тоже все не так просто. Обычно гренландские айсберги застревают на мелководье у побережья Лабрадора и Ньюфаундленда и плывут дальше на юг только после того, как основательно подтают, нередко под воздействием приливов. Однако в случае с "Титаником" сразу нескольким крупным айсбергам удалось заплыть далеко на юг.

Физик Дональд Олсон из Университета штата Техас (США) и его коллеги исследовали гипотезу океанографа Фергюса Вуда, утверждавшего, что айсберги были сняты с мели приливом в январе 1912 года, когда Луна находилась необычно близко к Земле. К середине апреля роковая ледяная гора достигла места столкновения.

Действительно, говорит Олсон, 4 января 1912 года Луна подошла к Земле на самое близкое расстояние за последние 1400 лет. Накануне же Земля максимально сблизилась с Солнцем. Луна и Солнце оказались в такой позиции, когда усилилось их взаимное гравитационное воздействие на Землю. Повинуясь силе прилива, айсберг-убийца откололся от Гренландии и тронулся в путь.

В то же время одной из самых больших загадок, связанных с гибелью "Титаника", является более чем легкомысленное поведение капитана лайнера Эдварда Смита. Опытный морской волк, неоднократно бороздивший воды Северной Атлантики, почему-то не обратил внимание на предупреждение о приближающихся айсбергах. Возможно, он просто не поверил информации о них.

Хотя дело, может быть и в другом. Гипотеза, в корне меняющая историю катастрофы, принадлежит двум исследователям — любителю Робину Гарднеру (по основной профессии — штукатуру) и историку Дан Ван дер Вату. Изучив архивы морского флота за 50 лет, они пришли к выводу, что на самом деле погиб не "Титаник", а другое судно — "Олимпик"! Последний был построен почти одновременно с "Титаником" и на тех же верфях. Но с первых же дней этот корабль преследовали неприятности. Когда его 20 октября 1910 года спустили на воду, он врезался в дамбу. Хозяин судна Брюс Исмей и владелец верфей "Харленд энд Уолф" лорд Пирри вынуждены были заплатить за ремонт и возмещение ущерба немалую сумму, что почти разорило их.

Находясь в плавании, "Олимпик" неоднократно попадал в аварии. После этого ни одна страховая компания уже не бралась страховать "проклятый корабль". И тогда Исмей и Пирри задумали "аферу века" — отправить "Олимпик" под именем "Титаника" в плавание по Атлантике и, когда он потерпит крушение, получить за него страховку — 52 миллиона фунтов стерлингов!

Хозяева не сомневались, что их план удастся. Чтобы обезопасить пассажиров, они предполагали послать по тому же маршруту другое судно, которое, оказавшись там якобы случайно, подберет пассажиров и экипаж. Но, чтобы не вызвать никаких подозрений, судовладельцы решили, что "спасательный" корабль отчалит от пристани не ранее чем через неделю после начала плавания. Увы, ждать пришлось всего три дня…

Капитан мнимого "Титаника" Эдвард Джон Смит был готов выполнить любой приказ начальства. Так, за несколько часов до трагедии у дежурных наблюдателей изъяли бинокли. А за несколько минут до крушения Смит якобы приказал повернуть лайнер бортом в сторону айсберга. Казалось, он пытался обеспечить катастрофу!

Дальнейшая история "Титаника" (или лже-"Титаника") нам известна. А что же стало с настоящим "Титаником"? По мнению Гарднера и ван дер Вата, тот под другим именем благополучно плавал сначала в составе Королевских морских сил, затем его приобрела "Уайт Стар лайн". Корабль списали на берег в 1935 году.

"Своей" ли смертью погиб "Титаник" (либо судно, которое все принимали за "Титаник")? Или ему "помогли" потерпеть крушение? Этого мы, скорее всего, никогда не узнаем. Конечно, и "теория заговора", и "лунная гипотеза" это не более чем версии. Но факт остается фактом: "Титаник" утонул. И, что бы ни привело к его гибели, изменить трагическую судьбу этого судна мы уже не в состоянии…

"Своей" ли смертью погиб "Титаник" (либо судно, которое все принимали за "Титаник")? Или ему "помогли" потерпеть крушение? Этого мы, скорее всего, никогда не узнаем. Конечно, и "теория заговора", и "лунная гипотеза" это не более чем версии. Но факт остается фактом: "Титаник" утонул. И, что бы ни привело к его гибели, изменить трагическую судьбу этого судна мы уже не в состоянии...

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня