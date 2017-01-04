Астрономы нашли загадочный источник "сигналов инопланетян"

Канадские астрономы установили, что необычные повторяющиеся радиовспышки в созвездии Возничего, которые могут являться сигналами инопланетного происхождения, возникают не в Млечном Пути, а в галактике в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли. Данное открытие является реальным скачком вперед в деле раскрытия происхождения FRB-вспышек.

Пауль Шольц из университета Макгилла и его коллеги смогли локализовать их источник, наблюдая за новыми FRB-вспышками в той точке, откуда на Землю пришел всплеск FRB 121102, открытый на обсерватории Паркс в 2012 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Большинство FRB-всплесков было открыто телескопами, которые "смотрят" на очень широкую часть ночного неба, из-за чего их точное положение крайне сложно определить даже при наличии повторяющегося сигнала. Шольц и его коллеги наблюдали же за FRB 121102 при помощи мощнейшего 300-метрового телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA, позволяющего определять положение источника с точностью до десятой доли секунды дуги. Ученым удалось зафиксировать сразу девять всплесков, исходящих из одной и той же точки и связанных с FRB 121102.

Выяснилось, что сам источник вспышек находится в другом объекте — в тусклой галактике, невидимой для нас в оптическом диапазоне, и удаленной от Земли как минимум на 140 миллионов световых лет. По мнению астрономов, галактика постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически вспыхивая и порождая вспышки, аналогичные FRB 121102.

Однако природа данного излучения все еще остается непонятной — точечный характер его источника говорит в пользу того, что такие вспышки порождают черные дыры, однако отсутствие рентгеновского излучения в той точке FRB 121102 говорит против этой идеи. Аналогичным образом, FRB-вспышки не могут порождаться остатками сверхновых из-за различий в их спектрах.

По словам ученых, "радиосигналы инопланетян" могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается. Между тем, отсутствие периодичности в FRB-вспышках ставит под сомнение эту идею. Дальнейшие наблюдения за ядром галактики и источником вспышек помогут понять, как они рождаются.

Напомним, ранее астрономы выдвинули новую гипотезу, почему человечество до сих пор не нашло разумную внеземную жизнь. Ученые считают, что в окружающей нас Вселенной могут присутствовать своеобразные "клики" инопланетян, активно общающихся друг с другом, которые намеренно скрывают факт существования внеземных цивилизаций.

В статье, размещенной в электронной библиотеке Arxiv. org, шотландский астроном Данкан Форган из Сент-Эндрюсского университета проверил правдоподобность идеи "Галактического клуба", которую придумал и популяризовал известный австралийский астрофизик Рональд Брейсуэлл в середине 70 годов.

Суть идеи проста - мы не можем связаться с внеземными цивилизациями по той причине, что те активно скрывают свой факт существования от землян, общаясь друг с другом в рамках своеобразного "галактического клуба цивилизаций", куда Земля пока не достойна вступить.

Данкан Форган попытался просчитать, может ли подобный "клуб цивилизаций" действительно поддерживать дисциплину на "галактической арене", просчитав число цивилизаций в нашем Млечном Пути, и определив число возможных культурных связей между ними.

Как показали расчеты шотландского астронома, существование единого "клуба пришельцев" не возможно из-за гигантских расстояний между разными уголками Галактики, однако несколько локальных коалиций пришельцев может быть. Блокировка информации, эти своеобразные "клики", по мнению ученого, будут возможны, если цивилизации пришельцев будут существовать свыше 250 тысяч лет, а человечество живет на Земле около 190 тысяч лет.

Число таких "клик" будет зависеть от длительности промежутка между рождением новых цивилизаций - чем он больше, тем больше групп инопланетян будет существовать в Млечном Пути.

Форган подчеркивает, что его расчеты не говорят о том, что такие "камарильи" инопланетян действительно существуют. Они указывают на то, что существование глобального "Галактического клуба" вряд ли возможно.

По словам астронома, такое возможно, если цивилизации пришельцев в среднем живут миллионы лет, появляются на свет очень быстро, каждые несколько миллионов лет, и их общее число составляет несколько сотен.

Данкан Форган считает, что появление локальных коалиций пришельцев, скрывающихся от нас независимо друг от друга, более вероятно.

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