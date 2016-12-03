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Источник Правда.Ру

Рождественскую елку в Риге занесли в Книгу рекордов Гиннесса

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Рождественская елка, установленная на Ратушной площади в центре латвийской столицы, занесена в Книгу рекордов Гиннеcса. Иллюминацию на праздничном дереве зажгла самая большая созданная в мире машина Руба Голдберга, пишет ТАСС.

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источник Pravda.Ru

Это устройство выполняет достаточно простые действия чрезвычайно сложным многоступенчатым путем. На этот раз цепочка, которая действует по принципу домино, состояла из 412 этапов, только после прохождения всех их гирлянды загорелись. Почетную миссию возглавил мэр Риги Нил Ушаков.

К рекорду готовились два месяца. Были задействованы 300 волонтеров. Как рассказали организаторы, самым сложным оказалось распланировать и построить стенды, где собственно и происходила цепная реакция. За каждым из этапов стоит отдельный мастер. В цепной реакции нет повторяющихся этапов, все они уникальны.

Таким образом, Латвия побила достижение США, где цепочка механизма состояла из 382 звеньев.

Кстати, высочайшая в мире искусственная новогодняя елка, согласно Книге рекордов Гиннеса, была установлена в 2009 году на проспекте Пасьо-де-ла-Реформа в Мехико. Её диаметр составил 35 метров, а высота - 110,35 метра, что равно высоте сорокаэтажного дома.

Среди новогодних рекордов Гиннесса — самый большой в мире елочный шар. Его диаметр — 17 метров. Кстати, шар установят на Поклонной горе в Москве к 15 декабря. Скульптура диаметром 17 метров будет светомузыкальной. На ней будет 23 тысячи лампочек, а внутри шара оборудуют танцевальную площадку.

Как сообщалось ранее на сайте мэра и правительства столицы, гигантский елочный шар вошел в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году в номинации "Самая большая светодиодная скульптура в мире".

А совсем недавно рекорд побили и в Москве. Правда, не новогодний. 4 сентября на Красной площади крупнейший греческий туроператор "Музенидис Трэвел" поставил новый мировой рекорд Гиннесса по нарезанию греческого салата — 20 тонн 100 килограмм! Около трех тысяч человек прияло участие в нарезание самого большого салата в мире. Грандиозное событие прошло в рамках года Греции в России.

Ровно в 10 часов утра тысячи участников собрались на Красной площади ради того, чтобы совместными усилиями превратить тонны огурцов, помидоров, лука, сыра феты, оливок, оливкового масла, соли и орегано в настоящий "деревенский салат" — Хориатики. Именно так называется греческий салат в самой Греции. На приготовление ушло два часа.

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Темы Рига новый год Книга рекордов Гиннесса
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