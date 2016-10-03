В России появятся детские кроватки в виде ЗРК "Бук"

Российская мебельная компания из Санкт-Петербурга CaroBus изготовила партию детских кроваток, напоминающих зенитно-ракетный комплекс "Бук". Об этом сообщает The Guardian.

На коляске изображен российский флаг, а основание поднимается и по форме напоминает ракету, готовую к запуску.

Директор фирмы Антон Коппель заявил, что не видит в такой кроватке ничего ненормального: "Кто-то становится врачом, кто-то пекарем, а кто-то воином", — отметил он. Компания CaroBus продала десять таких кроваток. Они входят в серию "Будущие защитники отечества". На странице с информацией о товаре появилось множество комментариев: "А в комплекте прилагаются сожженные игрушки?" — интересуется один из клиентов.

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