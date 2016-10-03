На Ким Кардашьян напали в ее собственном номере

Злоумышленники напали на фотомодель Ким Кардашьян в ее номере в Париже.

Фото: AP

Как cообщает CNN, в Париже неизвестные, переодевшиеся полицейскими, ворвались в гостиничный номер фотомодели Ким Кардашьян и несколько часов удерживали ее под дулом пистолета.

По словам представителя Кардашьян, модель не пострадала, однако ее "очень трясет". Других подробностей инцидента пока нет.

Напомним, Кардашьян приехала в Париж на Неделю моды со своими матерью и сестрами.

Муж звезды, рэпер Канье Уэст во время инцидента выступал в Нью-Йорке. По свидетельству очевидцев, в середине концерта к нему подбежал неизвестный, что-то прошептал ему на ухо, и Уэст убежал со сцены со словами "Извините, ребята, чрезвычайные семейные обстоятельства".

Правда.ру ранее писала, что известный украинский пранкер Виталий Седюк настиг жену Канье Уэста в Париже, куда она прибыла на Неделю моды.

Ранее Виталий Седюк отметился нападением на звезду подиумов Джиджи Хадид, а новой жертвой пранкера стала Ким Кардашьян.

Как пишет Life.ru, скандальный репортёр настиг телезвезду в Париже, куда она прибыла на Неделю моды. Седюк на улице поцеловал жену Канье Уэста в её знаменитую пятую точку.

Уже после этого охранники оттащили Виталия от драгоценного тела и вывели за ограждение. О задержании Седюка французской полицией пока не известно.

На своей странице в "Инстаграме" Виталий Седюк заявил, что если в случае с Джиджи Хадид он таким образом выразил своё недовольство с кумовством в модельном мире, то с Ким Кардашьян он "выразил таким образом протест против искусственной внешности. Я сидел в шикарном ресторане, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, и ел мороженое. Вдруг увидел, что подъехала машина, к которой бросились папарацци. Я решил пойти посмотреть. Клянусь, я не знал, что туда приедет Ким. Это значит, что не я преследую знаменитостей, а она сама приехала туда специально. Лол! Хорошего вечера. Мне нужно доесть своё мороженое".

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