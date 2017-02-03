Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пользователи интернета бьются над новой фотозагадкой

Занимательные Новости

Новая интернет-загадка взбудоражила пользователей сети. Фото выложила австралийская организация Sunshine Coast Snake Catchers, занимающаяся поимкой змей. Она предложила пользователям Facebook найти на снимке спрятавшегося питона.

359100.jpeg
фото: Facebook, Sunshine Coast Snake Catchers

Ковровый питон свернулся кольцами за одним из шести цветочных горшков. Как уверяют авторы снимка, длина змеи составляет 1,8 метра, передает РИА Новости. Конечно, вслед за фото самые внимательные пользователи опубликовали и разгадку. Но она помогла не всем. Некоторые иронично замечают, что заметят питона, только когда он их укусит.

Фотозагадки — популярное развлечение в соцсетях. Недавно в интернете появился снимок корабля-призрака на Москве-реке. При первом взгляде на фото кажется, что под мостом проходит корабль. Однако эта иллюзия пропадает при увеличении деталей снимка. Пользователи оценили оптическую иллюзию и добавили свои вариации в сюжете.

Фотографию выложил на сайт "Пикабу" один из пользователей с комментарием:

"Как-то, прогуливаясь по Пушкинской набережной, залип на вот этот неопознанный плавающий объект. Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно… Оказалось просто тень".

В феврале 2015 года настоящий спор среди пользователей вызвала фотография платья, опубликованная на сайте Tumblr. Автор снимка поинтересовалась у подписчиков, в какие цвета, по их мнению, окрашено платье. Вскоре после этого в социальных сетях возникло бурное обсуждение, а само платье превратилось в настоящий мем.

Через пару дней количество просмотров фотографии наряда достигло 37 млн, а интернет-пользователи жаловались, что спор по поводу злополучного платья повлек за собой серьезные конфликты внутри семей.

А недавно интернет захватил новый флешмоб — люди притворяются мертвыми, фотографируются и выкладывают снимки в сеть с хэштегом #deadpose.

Правда, к такому флешмобу не все относятся однозначно. Многие пользователи сети критикуют новое увлечение, называя "нездоровым" и "не смешным". Иногда это даже приводит к проблемам. Например, Daily Mail опубликовало видео, в котором ребенок подумал, что его тетя умерла, хотя она просто принимала участие в этом акции.

В прошлом году во всем мире стал популярен так называемый Mannequin Challenge, участники которого замирали в самых неожиданных местах.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Facebook: погрусти в соцсети
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Польза рыбьего жира
Здоровье
Польза рыбьего жира
3 способа отрастить длинные ресницы
Красота
3 способа отрастить длинные ресницы
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Аркадий Инин о ненависти к селфи и благодарности Трампу
Региональные
Первый пошел: На пост мэра Москвы объявился единый кандидат
Открытия
Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен сбор на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен сбор на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Мир
Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Фархат Измайлов Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации Фархат Измайлов Дмитрий Нерсесов Европейцы объявили США угрозой наряду с Россией Дмитрий Нерсесов Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов
Комментарии
Юрий Котов Встречи депутатов с избирателями избавят от лукавства
Юрий Котов Адвокат: В Москве собаки стали хозяевами человека
vkontakte_182853218 Историк: Февральская революция — это первый Майдан
Михаил Андреев(Одноклассники) Адвокат: В Москве собаки стали хозяевами человека
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Минск пытается дружить против Москвы
Google_104488301209198463433 Россия — США: Торг или сотрудничество?
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Сергей Кардаков В Краснодаре школьник умер во время урока
EvBlack Историк: Февральская революция — это первый Майдан
анатолий карась Историк: Февральская революция — это первый Майдан
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?