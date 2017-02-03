Пользователи интернета бьются над новой фотозагадкой

Новая интернет-загадка взбудоражила пользователей сети. Фото выложила австралийская организация Sunshine Coast Snake Catchers, занимающаяся поимкой змей. Она предложила пользователям Facebook найти на снимке спрятавшегося питона.

фото: Facebook, Sunshine Coast Snake Catchers

Ковровый питон свернулся кольцами за одним из шести цветочных горшков. Как уверяют авторы снимка, длина змеи составляет 1,8 метра, передает РИА Новости. Конечно, вслед за фото самые внимательные пользователи опубликовали и разгадку. Но она помогла не всем. Некоторые иронично замечают, что заметят питона, только когда он их укусит.

Фотозагадки — популярное развлечение в соцсетях. Недавно в интернете появился снимок корабля-призрака на Москве-реке. При первом взгляде на фото кажется, что под мостом проходит корабль. Однако эта иллюзия пропадает при увеличении деталей снимка. Пользователи оценили оптическую иллюзию и добавили свои вариации в сюжете.

Фотографию выложил на сайт "Пикабу" один из пользователей с комментарием:

"Как-то, прогуливаясь по Пушкинской набережной, залип на вот этот неопознанный плавающий объект. Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно… Оказалось просто тень".

В феврале 2015 года настоящий спор среди пользователей вызвала фотография платья, опубликованная на сайте Tumblr. Автор снимка поинтересовалась у подписчиков, в какие цвета, по их мнению, окрашено платье. Вскоре после этого в социальных сетях возникло бурное обсуждение, а само платье превратилось в настоящий мем.

Через пару дней количество просмотров фотографии наряда достигло 37 млн, а интернет-пользователи жаловались, что спор по поводу злополучного платья повлек за собой серьезные конфликты внутри семей.

А недавно интернет захватил новый флешмоб — люди притворяются мертвыми, фотографируются и выкладывают снимки в сеть с хэштегом #deadpose.

Правда, к такому флешмобу не все относятся однозначно. Многие пользователи сети критикуют новое увлечение, называя "нездоровым" и "не смешным". Иногда это даже приводит к проблемам. Например, Daily Mail опубликовало видео, в котором ребенок подумал, что его тетя умерла, хотя она просто принимала участие в этом акции.

В прошлом году во всем мире стал популярен так называемый Mannequin Challenge, участники которого замирали в самых неожиданных местах.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!