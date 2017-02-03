Жителей Мельбурна поразило граффити с Путиным и Трампом

На здании в Мельбурне появилось граффити с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает в Facebook австралийская и татарская певица Зульфия Камалова.

фото: Facebook, Зуля Камалова

На создание стилизованного изображения лидеров высотой пять метров у художников ушло две ночи. Президенты изображены верхом на своих национальных символах: Путин на медведе, а Трамп на белоголовом орлане.

До этого граффити с Путиным и Трампом появилось в Вильнюсе — там их изобразили по мотивам картины Дмитрия Врубеля "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", на которой был запечатлен поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хоннекера.

Напомним, первый телефонный разговор президентов Трампа и Путина состоялся 28 января. Российский лидер и президент США обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и ситуацию на Украине.

Как отметили в пресс-службе Кремля, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", — говорится на сайте Кремля.

Также стало известно, что лидеры двух стран договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

Президент США Дональд Трамп заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам, Владимир Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров в субботу.

Не утихают разговоры о встрече Путина и Трампа. В конце января свет на этот вопрос пролил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью телеканалу BBC Песков отметил, что организация встречи Путина с Трампом займёт месяцы, а не недели.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что не сомневается, что Путин будет готов к встрече.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или РФ, так и в третьей стране.

"Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны", — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна".

А сегодня СМИ сообщили, что площадка для встречи уже готовится. Парламент Финляндии открыл вчера в Хельсинки новую рабочую сессию. В торжественной речи перед депутатами президент страны Саули Ниинистё среди прочего фактически подтвердил готовность провести в Финляндии саммит Арктического совета, который может стать поводом для первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В МИД Финляндии "Ъ" подтвердили, что саммит может состояться "в скором времени".

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