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Источник Правда.Ру

Одинокие женщины довели статую Виктора Нуара до разрушения

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Памятнику одному из известных журналистов XIX века, авантюристу и дуэлянту Виктору Нуару грозит разрушение, так настойчиво посетительницы трут выступающую промежность статуи и целуют в губы.

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Фото из соцсетей

Кладбище Пер-Лашез (или, как его еще называют, Кладбище желаний") - самый настоящий "город мертвых" в романтическом Париже. Здесь нашли успокоение Оскар Уальд и Эдит Пиаф, Оноре де Бальзак и Модильяни, Сара Бернар и Фредерик Шопен.

Но известно кладбище не только своими знаменитыми покойными. Как утверждают легенды, призраки кладбища могут исполнять желания посетителей. И ведь не только призраки! К примеру, существует поверье, что некоторые могилы могут даже исцелять, но чтобы добиться желаемого результата, надо строго придерживаться определенного ритуала.

Это касается и надгробья одному из известных журналистов XIX века, авантюристу и дуэлянту Виктору Нуару, застреленному во время одной ссоры с племянником самого императора. Причем смерть настигла Нуара прямо накануне свадьбы.

О чем думали известный парижский скульптор Жюль Далу, работавший над скульптурой для надгробия, нам неизвестно. Но бронзовая копия журналиста имеет заметную выпуклость в районе ширинки. Возможно, это связано со слухами о том, что в морге у покойного произошла эрекция.

Так или иначе, но и слухи, и странное скульптурное их отражение сделали свое дело: к могиле журналиста не зарастает тропа, которую пробили верящие в чудеса женщины: могила Нуара стала своеобразным символом плодородия.

Согласно местным мифам, чтобы в течение года забеременеть, выйти замуж или избавиться от всех проблем в интимной сфере, нужно положить в цилиндр цветок, поцеловать монумент в губы и потереть ту самую выпуклость. 

До чего довели настойчивые посетительницы скульптуру на надгробии, хорошо видно на многочисленных фотографиях. И вот теперь стало известно, что статуе грозит полное разрушение, настолько часто дамы, грезящие о счастье, трут выпуклость на ширинке и целую бронзового Нуара в губы. Об этом сообщает Daily Mail.

Состоянием памятника власти были обеспокоены довольно давно. И даже устанавливали по периметру могилы заграждение. Но это вызвало такие массовые протесты женщин и волну критики в прессе, что ограду убрали, вновь открыв доступ страждущим.

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Темы Париж скульптура Виктор Нуар
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