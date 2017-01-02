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В Приморье обнаружили леопарда с котятами, которых считали погибшими

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Специалисты "Земли леопарда" при проверке фотоловушек увидели дальневосточного леопарда Leo 27F по имени Алекса с двумя котятами, хотя считалось, что редкое животное погибло по вине китайских браконьеров, рассказал РИА Новости специалист нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.

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Фото: AP

Кровавую рану на ее теле в 2014 году оставила браконьерская ловушка, когда любопытная Алекса на несколько недель покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. По словам Ракова, в Китае Алекса наткнулась на оставленную браконьерами в лесу металлическую петлю, которая "смертельными путами захватывает тело своей жертвы, и в плоть медленно вгрызается проволока".

Специалисты тогда подумали: надежды спасти животное нет. Но позже фотоловушки снова зафиксировали невероятно счастливую леопардессу, которая вела за собой двух маленьких здоровых котят, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что пострадавший от браконьеров леопард спрятался от обидчиков на дереве. СМИ писали, что молодой дальневосточный леопард, лишившийся по вине браконьеров трех пальцев на передней лапе, большую часть времени проводит на вершине самого высокого дерева в вольере Центра реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Годовалый самец самой редкой крупной кошки мира был обнаружен на территории национального парка "Земля леопарда" у границы с Китаем. По заключению специалистов, котенок лишился трех пальцев передней лапы, попав в браконьерскую ловушку в России либо за ее пределами. Животное перенесло операцию, ветеринарам удалось сохранить ему лапу. Ранее этот леопард не фиксировался в России, ему присвоен идентификационный номер Leo 80M.

2017 год в России — это год экологии. Накануне стало известно, какая работа будет проводиться в стране в этом направлении. В частности, в 2017 году запланировано создание новых питомников по разведению редких видов животных — дальневосточного леопарда, сайгака и амурского тигра. А также реконструкцию Российского соколиного центра.

Минприроды так же готовит к изданию Красную книгу России. Ее проект, опубликованный осенью 2016 года для общественных обсуждений, вызвал волну критики со стороны природоохранных организаций.

Существенная часть плана начавшегося Года экологии посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и "народной" карты свалок до внедрения системы сбора ртутных градусников и батареек, а также переход российских предприятий на более "зеленые" технологии. Финансирование программы в 2017 году превысит 347 млрд рублей.

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Темы леопард животные браконьеры
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