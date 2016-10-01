В Томской области олень напал на сотрудника банка, приехавшего к предпринимателю с инспекцией. Животное на смерть забодало мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР
Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, в селе Варгатер.
24-летний мужчина должен был проверить наличие у индивидуального предпринимателя имущества, которое находилось в залоге у банка. Чтобы сфотографировать технику, пострадавший зашел на огороженную территорию, где находилось несколько маралов. Один из оленей напал на сотрудника банка и нанес ему удары рогами. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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