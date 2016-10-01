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СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

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Болгарская прорицательница Ванга — одна из самых авторитетных ясновидящих прошлого столетия, предсказала конфликт в Сирии задолго до смерти. Об этом рассказал ее друг Димитрий Гачев.

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 Димитрий Гачев рассказал следующее: "Это был ливанский журналист. Он задал ей вопрос: когда наступит мир? Она ответила: когда падет Дамаск"."Как и в Библии сказано: день придет, в Дамаске камень возле камня не останется", — добавила прорицательница.

Кроме того, по словам Грачева Ванга также высказалась о России так: "Россия не отступит от Болгарии никогда. Турция, Греция нам неинтересны. Нам нужна только Россия. И именно из России придет скоро мужчина, и он спасет нас. Всех спасет. Россия - это страна­-мать!"

Отметим, что часть предсказаний Ванги сбылась в буквальном смысле, а часть люди просто не поняли. "Полное имя предсказательницы — Вангелия Гуштерова. Родилась и почти всю свою жизнь она провела в небольшом приграничном болгарском городке Петриче. Ослепнув в 12 лет, после того как ее унес смерч, Ванга якобы была наделена даром ясновидения",- рассказывают о ней историки.

Так что же ждет, если верить Ванге, мир и Россию в 2016 году?

"Зло будет расти как чертополох и рвать города, трясти континенты",- рассказывала Ванга журналистке о "новом веке, да еще дюжине и трехлетии" (трактуется как 2016 год).

"Страшнее годины мир не знал",- якобы пожаловалась она болгарской журналистке и, цитируем, "сожмурила свои невидящие глаза".

Другие источники сообщают, что "2016 год, по мнению Ванги, станет переломным в истории всего человечества. Прорицательница порядка 50 лет назад поведала о том, что к 2016 году Европа опустеет". Однако, как отмечают журналисты, "многое из того, что она говорила, было попросту непонятно, а десяток лет назад часть ее откровений казалась нерешаемой бессмысленной головоломкой".

"Эпицентром опустошающей войны Ванга четко назвала Сирию — колыбель многих цивилизаций и культур, страна, где тысячелетиями уживались различные религии. И на вопрос, когда она начнется, ясновидящая дала конкретный ответ: "Еще не пала Сирия…"

Если говорить о России, то Ванга утверждала — нашей стране "придется испытать многое, идти вперед из последних сил, но усилия будут ненапрасными — страна спасется".

Вот её слова: "Человечеству уготовано ещё много катаклизмов и бурных событий… Грядут тяжкие времена, людей будет разделять их вера… Древнейшее учение придёт в мир… Меня спрашивают, когда это случится, скоро ли? Нет, не скоро. Ещё Сирия не пала…".

"На Россию никто не нападет, на Соединенные штаты никто не нападет. Война начнется с небольшой страны, меньше, чем Россия. Будет внутреннее противостояние, которое перерастет в гражданскую войну, прольется много крови, и в эту воронку гражданской войны небольшой страны будут втянуты и Россия и Соединенные штаты и многие страны. И это будет началом третьей мировой войны",- заявлял перед смертью архимандрит Одесский Иона. О датах этой войны он говорил "Вот я умру — и через год начнется". Умер он в декабре 2012 года. Через год на Украине начался "Евромайдан"…

Напомним, что великие пророки мира писали и говорили - именно со столкновения в Сирии "грядет начало Третьей мировой войны". Также многие всемирно известные предсказатели дали жесткий, но честный прогноз судьбы России в 21 веке.

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Темы Ванга Сирия предсказание
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