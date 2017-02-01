Гавайский вулкан вскипятил воду в Тихом океане. ВИДЕО

Геологическая служба США опубликовала видео извергающегося гавайского вулкана Килауэа. Поток лавы шириной два метра стекает прямо в Тихий океан. При соприкосновении с ним морская вода вскипает, образуя облака пара и подбрасывая фрагменты лавы в воздух. По свидетельству ученых, брызги лавы взлетают на высоту более 30 метров.

Фото: Fotodom.ru/DP

Вулкан Килауэа на острове Гавайи считается одним из самых активных. Он извергается последние три десятилетия, но в последние годы этот процесс идет особенно интенсивно. В мае 2016 года вулкан выбросил большой объем лавы, потоки которой достигли побережья, передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что около Неаполя в Италии в любой момент может произойти извержение вулкана: давление газов под Флейгрейскими полями может достигнуть критического значения. Извержение некогда находившегося здесь вулкана, крупнейшего из извергавшихся в последние 200 тысяч лет в Европе, по предположению ученых, вызвало переселение неадертальцев в восточную часть Средиземного моря около 40 тысяч лет назад. Своими наблюдениями и исследованиями итальянские и французские геофизики поделились в журнале Nature.

Нарастающую активность Флегрейские поля демонстрируют с 1950 года. В этой густонаселенной местности на берегу залива Поццуоли лава подходит настолько близко к земной поверхности, что земная твердь буквально плавает на ней, совершая вертикальные колебания — брадисейсмы.

Из-за колебаний почвы прибрежная часть города Поццуоли, названного ещё в I веке нашей эры Сенекой "городом на море", погрузилась на глубину до 10 метров и в настоящее время стала туристским объектом.

Также в прошлом году геологи нашли следы легендарного "тысячелетнего" извержения горы Пэктусан в Северной Корее. Необъяснимым, правда, остается тот факт, что огромные масштабы извержения и гигантский объем выбросов во время него никак не повлияли на земной климат.

По расчетам ученых, извержение этого вулкана в 946 году нашей эры привело к выбросу около 23 кубических километров горных пород и примерно 45 миллионов тонн серных газов и два миллиарда тонн воды в атмосферу.

Это раз в 20 больше, чем на то указывают отложения льда того времени в Гренландии, что ставит перед учеными новую-старую загадку — куда пропал весь этот газ и почему он не спровоцировал глобального похолодания?

По оной из версий, которую выдвинули ученые, это связано с тем, что Пэктусан, в отличие от Тамборы и других известных "мега-вулканов" прошлого, находится гораздо ближе к полюсу. В результате этого его выбросы вызвали не глобальное, а локальное похолодание, и аэрозоли, возникшие в результате выброса соединений серы в атмосферу, видимо, были унесены ветром в Арктику, где их влияние на климат было минимальным.

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