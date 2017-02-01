Раскрыт секрет уникальной липкости языка лягушек

Лягушки способны захватывать даже достаточно крупных насекомых при помощи языка благодаря уникальному составу слюны, становящейся липкой на воздухе и растворяющейся внутри рта.
Как сообщается в статье, опубликованной в Journal of the Royal Society Interface, слюна лягушки имеет даже три режима работы. Когда язык касается насекомого, слюна остается почти такой же жидкой, как и вода, поэтому она легко заполняет все трещины и дыры на поверхности панциря жертвы. Сила этого приклеивания такова, что язык лягушки может выдержать примерно в два раза больше массы, чем весит сама его обладательница, прежде чем он порвется на части.
Когда же язык начинает оттягиваться назад, свойства слюны меняются, она становится, как мед, более вязкой, в результате насекомое застревает в ней. Когда же рот лягушки закрывается, слюна возвращается в жидкий вид, и насекомое сползает с языка.
Алексис Ноэль из Технологического института Джорджии в Атланте и его коллеги раскрыли секрет этого необычного "биоклея", используя камеру, способную получать 1400 фотографий в секунду. Выяснилось, что когда лягушка "стреляет" языком и он ударяет по телу насекомого, жертва лягушки испытывает сильнейший удар. В этот момент слюна обволакивает насекомое, покрывая его крайне вязким и липким слоем жидкости, соединяя его тело с поверхностью языка.
По словам ученых, язык лягушек является одним из самых мягких и тягучих биоматериалов, известных человеку. Благодаря этому язык в буквальном смысле становится "амортизатором", вбирая в себя энергию резких движений. Кроме того, в охоте ему помогает слюна, густеющая при контакте с воздухом и возвращающаяся в жидкое состояние во рту лягушки.
Как пишет РИА Новости, липкость языка лягушки примерно в 50 раз выше, чем у полимерных клейких материалов. При этом, он может присоединяться и заново отсоединяться от приклеенного к нему материала. Возможно, что эта "технология" будет использована для создания новых пластырей.
Напомним, ранее в коже лягушек ученые нашли вещество, вырабатывающее инсулин. Но образуют вещество не обычные лягушки, живущие на подмосковных болотах, а парадоксальные ( Pseudis paradoxa ), обитающие в Южной Америке. Такое название они получили потому, что головастики этих особей больше взрослых видов в несколько раз.
Об открытии в коже амфибий спасительного лекарства заявил на проходящей в Глазго конференции по вопросам борьбы с диабетом английский профессор Яссер Абдел-Вахаб. Он рассказал, что в коже задних лап этих зверьков есть специальное вещество (ученые называют его псеудин-2) увеличивающее выработку организмом инсулина. Если пседуин-2 правильно синтезировать, то станет возможным создавать в промышленных масштабах лекарство, увеличивающее содержание гормона в крови.
Сахарный диабет — одно из самых распространенных заболеваний у людей после сорока. Оно обусловлено недостаточностью в организме гормона поджелудочной железы — инсулина. Как следствие, появляются глубокие нарушения углеводного, жирового и белкового обменов.
К сожалению, ждать спасительного препарата от диабета в аптеках придется еще долго. Да и действенным он окажется только для больных диабетом 2 типа. Детям (а именно они болеют диабетом 1 типа) принимать такое лекарство запрещено — из-за входящего в него сильнодействующего псеудина может отказать поджелудочная железа.
Но пока ученые только раздумывают над идеей создания лекарства, туроператоры и рестораторы Латинской Америки уже подсчитывают выгоду от ожидаемого наплыва туристов. Основную ставку предприниматели делают на США, где от избыточного веса страдает каждый шестой. В отличие от своих северных соседей, страны, в которых водится парадоксальная лягушка (а это Тринидад и Тобаго, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор) большим количеством туристов похвастаться не могут. Как и не могут позволить себе создать туристические Мекки с высокоразвитой инфраструктурой. Вот и будут, видимо, завлекать минимализмом и экзотичностью предлагаемой еды.
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