Военные Таиланда выдворили около 200 русских туристов с необитаемого острова

ВМС Таиланда вынуждены были выдворить группу русскоговорящих туристов, состоящую примерно из 200 человек, с территории острова Рин в Сиамском заливе, которая закрыта для свободного посещения.

Фото: АР

Как передает телеканал Thai PBS, остров расположен всего в 20 км от популярной у иностранцев Паттайи, туристов обнаружили военные моряки. Отдыхающие плавали, играли на пляже в волейбол, загорали.

Военные были вынуждены приказать покинуть остров. Кроме того, они сопроводили судно, на котором туристы прибыли на Рин. Как сообщает ТАСС, по прибытии капитана и шкипера лодки доставили в полицию, туристы же смогли беспрепятственно продолжить свой отдых.

Остров значится во многих туристических маршрутах, несмотря на то что официально его территория закрыта для свободного посещения. Военные Таиланда используют его для тренировочных целей, проводят стрельбы.

Отметим, каждый год эксперты составляют рейтинги самых опасных стран для посещения туристов, Таиланд очень часто оказывается на лидирующих позициях. По словам специалистов, здесь отдыхающие чаще всего попадают в разные неприятности.

Исследование проводила британская страховая компания Norwich Union Travel Insurance. Ее эксперты выяснили, в каких уголках мира путешественники чаще всего попадают в ДТП, становятся жертвами ограблений и пищевых отравлений. Кроме того, специалисты оценивали качество обслуживания и общее отношение к иностранцам. Рейтинг был составлен на основе жалоб более 60 тысяч туристов. И первую строчку в "черном" списке страховой компании занимает Таиланд. Именно в этой азиатской стране иностранные гости чаще всего попадают в аварии, травятся продуктами и становятся жертвами воришек.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Таиланде крокодил покусал пытавшуюся снять селфи французскую туристку. Инцидент произошёл в национальном парке Кхауяй. Женщина приблизилась к хищной рептилии в надежде запечатлеть себя и своего мужа на камеру на её фоне, однако поскользнулась на мокрой земле и упала. В тот момент, когда француженка попыталась встать, крокодил атаковал её и вцепился зубами в бедро туристки.

Очевидцами инцидента стали несколько тайских туристов. Они рассказали о случившемся администрации заповедника, после чего пострадавшую экстренно доставили в больницу. Впрочем, как отмечается, её жизнь находится вне опасности.

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