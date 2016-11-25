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Источник Правда.Ру

Врачи выяснили, каких женщин "разбивает" инсульт

Здоровье » Здоровье и профилактика

Американские ученые выяснили, у каких женщин выше риск инсульта. Оказывается, о заболеваниях сердца может свидетельствовать мигрень.

Мигрень
Фото: Fotodom.ru/DP

Как пишет Российская газета, исследователи в течение 6 лет наблюдали за состоянием здоровья более 900 американок, у которых в период с 1996 по 1999 год выявлялись признаки заболеваний сердца. Средний возраст участниц составил 58 лет.

Выяснилось, что у дам, у которых отмечались случаи головных болей, общий риск сердечно-сосудистых патологий, включая инсульт и сердечные приступы, оказался повышен на 83% по сравнению с теми, кто не страдал мигренями.

Шансы на инсульт у женщин с мигренями в наблюдаемый период были выше более чем вдвое, чем у участниц, не жаловавшихся на головные боли.

Это сигнал врачам: им следует рассматривать частые головные боли как потенциальный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, чего сейчас не делается.

Мигрени характеризуются сильной пульсирующей болью, которая атакует обычно только половину головы. По статистике, женщины страдают от этого заболевания в 3-4 раза чаще, чем мужчины. Иногда мигрень сопровождается аурой — нарушениями восприятия, например, помутнением зрения ("туман" перед глазами), которое может предшествовать возникновению боли.

Кстати, мигрень может говорить и о психологических проблемах. Исследования показали, что диагноз "хроническая мигрень" связан с нарушениями психоэмоциональной сферы у пациентов. Отмечено, что у испытуемых с хронической мигренью депрессивные проявления наблюдаются в несколько раз чаще, чем других людей.

Как ранее писала Правда. Ру, западные ученые пришли к выводу, что упорная работа сильнее подрывает самочувствие женщин. Когда люди проводят больше времени на работе, проблем со здоровьем у них становится больше, и особенно это касается прекрасного пола. По мнению специалистов по охране труда, опасность для работника может представлять не только традиционно низкая малоподвижность, но и уровень освещения, цветовая гамма в офисе и даже клавиатура тёмного цвета.

Между тем их американские коллеги нашли простой способ избавиться от проблем с сердцем. Они провели исследования и выяснили, что прогулки на свежем воздухе помогают избавиться от проблем со здоровьем сердца и сосудов. Как показал анализ полученных в ходе наблюдений данных, чем дольше ходили женщины и чем регулярнее они этим занимались, тем ниже был уровень холестерина в их крови и давление.

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