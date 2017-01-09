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Источник Правда.Ру

"Дым Отечества": Выиграет ли Минздрав войну с курильщиками?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Минздрав разработал антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Помимо этого документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

А позже стало известно еще обо дном пункте новой концепции — Минздрав предложил дать работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Эти предложения звучат на фоне уже существующих мер - повышения акцизов, которые поднимут цену пачки сигарет до 220 рублей, запрета рекламы табачных изделий и других. Получается, курильщикам объявили чуть ли не настоящую войну.

Правда, в Кремле уже заявили, что хоть новые инициативы и правильные, но для их принятия этим предложениям нужно пройти обсуждение экспертов и взгляд с нескольких точек зрения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Достаточно ли принимаемых мер, Правде.Ру рассказал доктор медицинских наука, профессор, главный нарколог Минздрава и член общественной палаты РФ Евгений Брюн:

- Никто этого не знает. Чем меньше рынок психоактивных веществ, тем меньше их принимают. Поэтому идет сокращение рынка и мест доступности курения табака. Министерство здравоохранения уже считало, что на 18% снизилось количество потребления табака. Я думаю, что, поскольку борьба идет всемирная, то и дальше какие-то успехи будут по этому поводу.

Но этот процесс медленный и любые действия государства сказываются, скорее всего, на следующих поколениях, когда следующее поколение принимает правила игры уже как некую данность. Нельзя ожидать немедленных каких-то катастрофических успехов. Поэтому будем ждать дальнейшего уменьшения курения.

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Курить запрещается!
Темы курение Минздрав Евгений Брюн антитабачный закон
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