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Источник Правда.Ру

Заслуженный врач РФ: Главное оружие против СПИДа — это контрацепция и просвещение

Здоровье » Здоровье и профилактика

В Екатеринбурге ситуация с заболеванием корью продолжает оставаться напряженной. Ухудшение связано с проникновением в регион нетипичного штамма кори с территории Восточной Европы. Также в ноябре стало известно, что в Екатеринбурге зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции и фактически заражен каждый 50-й житель, пишет ТАСС.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Причем если ранее ВИЧ отмечался среди маргинальных слоев общества, то теперь почти половина случае ВИЧ-инфицирования отмечается среди людей благополучного слоя общества. На их долю приходится до 47 процентов случаев.

Почему ВИЧ-инфекция прочно укоренилась среди населения и ее распространение сейчас почти не зависит от нахождения в "группе риска", Правда.Ру узнала у сопредседателя регионального штаба ОНФ в Свердловской области, депутата Госдумы 6-го созыва, заслуженного врача РФ Ларисы Фечиной.

— Эта информация, что называется, каким-то образом шокировала, взбудоражила наше население, что идет эпидемия ВИЧ, СПИД, но, на самом деле, эта ситуация случилась не сегодня, не вчера. Она связана с тем, что действительно идет рост инфицирования вирусом иммунодефицита человека, и сейчас, к сожалению, в зону риска попадают не только люди, ведущие, скажем так, асоциальный образ жизни, наркоманы, не те, кто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, но обычные люди, которые ведут нормальную половую жизнь. Незащищенный секс часто случается в семьях — если партнеры доверяют друг другу, то они не всегда используют барьерные методы контрацепции. И поэтому, конечно, сейчас ВИЧ распространяется и среди благополучных слоев населения, преимущественно половым путем.

Путь трансмиссивный, через уколы, когда наркоманы использовали один и тот же шприц, он, безусловно, существует, с него, можно сказать, стартовала эпидемия заболеваемости ВИЧ — СПИД, этого пути и через гомосексуальные связи, но сейчас это в структуре, что называется, обычного населения.

Но я не стала бы серьезно драматизировать вот эту ситуацию. Во-первых, потому что тот, кто обладает знаниями, тот вооружен. В этом смысле очень правильно делают сейчас наши медики, что людей призывают обследоваться анонимно. Но не каждый хочет прийти в поликлинику, чтобы там, может быть, каким-то образом его узнали и так далее, а вот анонимное обследование — оно позволяет выявить, во-первых, распространенность заболевания, во-вторых, каждый сомневающийся, он может, что называется, ну, успокоиться сам, успокоить своих близких, проверившись таким способом.

Конечно, нужно шире разъяснять, особенно молодым людям, о том, как опасна может быть незащищенная сексуальная связь. Про наркоманию и так говорится много, а что касается самой инфекции, то средняя продолжительность жизни, она практически не уступает средней продолжительности жизни обычного человека. 69 лет, по-моему, среди ВИЧ-инфицированных.

Здесь основное заключается в том, чтобы пациент, которому назначено специфическое противовирусное лечение, он не прекращал это, не прерывал, это называется приверженность пациента к терапии. Так вот, пациенты, лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, если им назначено лечение, они должны быть ему привержены, они должны регулярно проходить контроль и оценивать вирусную нагрузку, какое количество вируса на фоне лечения находится в организме человека инфицированного, и вот этот уровень, его можно поддерживать на достаточно низком пределе, если человек не будет лечиться, знаете, от случая к случаю.

Второй момент — это борьба с так называемыми вирус-диссидентами. Вот это очень сложная вещь, потому что у ряда людей есть так называемые психологические барьеры, некое неверие в то, что это инфекция, что ее нудно профилактировать, лечить. Изобретаются самые разные варианты того, что это выдумки какие-то медиков, но вот с этими людьми, конечно, безусловно, нужно работать принципиально, может быть, в индивидуальном порядке, именно с теми, кто распространяет такую информацию. Нужно, в том числе, проводить групповые просветительские занятия с людьми, которые, может быть, легко отдаются внушению, влиянию. Это чаще всего молодежь.

Но вот уже замечательно то, что у нас в СМИ, на телевидении, появляется такая реклама, которая, во-первых, разъясняет, что это не пожизненный приговор, это не опасно для контактов, что это не передается через рукопожатия, объятия и так далее, что дети даже в парах семейных, где оба родителя ВИЧ-инфицированные, рождаются нормальными при условии того, что соблюдается мамой постоянное лечение, и она не кормит своего малыша грудью. Поэтому здесь, конечно, я бы сказала, самое главное — это просвещение, а то, что такая ситуация случилась в Свердловской области, в Екатеринбурге, в ряде других городов, когда-то это стартовало с потоков наркотрафика. Понятно, что там, где перевозилось, там количество наркоманов было больше, но еще, может быть, какое-то время люди, нежелание светиться из-за нежелания быть подвергнутыми какому-то общественному осуждению, не хотели приходить, обследоваться, тем более лечиться, но своевременное и постоянное лечение и так называемая вторичная профилактика ВИЧ-инфекции, они позволяют человеку вести абсолютно нормальный обычный образ жизни, и в том числе иметь здоровых детей.

С моей точки зрения, мы должны все эти предубеждения в обществе постепенно гасить, может быть, своим терпеливым дружелюбным отношением, проводить разъяснительную работу, когда человек не боится пойти обследоваться и соответственно получать назначенное лечение… Да, еще тут очень важный момент, что деньги должны выделяться на борьбу с этим социально-значимым заболеванием, и вот сейчас в Свердловской области, например, за счет средств федерального бюджета были добавлены деньги, я думаю, что это, конечно, позволит обеспечить всех нуждающихся ретровирусной терапией.

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