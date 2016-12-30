Ученые создали аппарат, который определит рак по дыханию. Он был сконструирован исследователями университета "Технион" в Хайфе. Аппарат позволяет выявить не различимые обычными методами маркеры рака и 16 других заболеваний, всего лишь анализируя дыхание пациента.
Команда учёных, испытав новый диагностический метод на более чем 1400 пациентах, обнаружила 13 органических соединений в выдыхаемом воздухе, которые, как правило, можно найти только у больных.
Среди заболеваний, которые удалось выявить таким необычным образом, восемь видов рака, болезнь Крона, болезнь Паркинсона, лёгочная гипертензия и некоторые другие тяжёлые болезни.
Особенно полезен аппарат для ранней диагностики. Правда, его еще буду апробировать, передает Лайф.
Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, специалисты выяснили, как рак лжет организму, а именно как раковые клетки "прячутся" от иммунной системы организма. В результате чего в больных клетках беспрепятственно формируются метастазы, и злокачественная опухоль разрастается по всему организму.
По словам исследователей, раковые клетки со временем меняются и развиваются, при этом они могут перестать создавать белок, известный как интерлейкин-33 (ил-33). Именно тогда, когда он исчезает из опухоли, иммунная система не может распознать рак и он захватывает весь организм. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Недавно в Минздраве сообщили о том, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в настоящий момент идет вторая фаза клинических испытаний препарата, который уже показал свою эффективность в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.
Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли".
Ранее Правда.Ру сообщала, что продвинуться в поиске вакцины от рака поможет коллайдер в Подмосковье. Помимо фундаментальных исследований там будут реализовываться и прикладные научные программы. К примеру, на базе коллайдера НИКА в подмосковной Дубне ученые разработают методику лечения раковых опухолей пучком частиц.
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