Ученые создали "умный" пластырь, спасающий от тромбов

Исследователи из Университета Северной Каролины создали "умный" пластырь, способный предотвратить закупорку сосудов, постоянно контролируя состояние крови пациента и в случае необходимости высвобождая "разжижающий" кровь препарат.

Отметим, тромбоз и методы борьбы с ним волнуют сегодня многих учёных. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только в США из-за тромбоза ежегодно умирает от 10 до 60 тысяч человек, причём примерно 20% из них — в течение первого месяца после постановки диагноза.

Люди с повышенным риском тромбоза вынуждены постоянно делать анализ крови для коррекции дозы вводимого в кровь разжижающего препарата (самым распространённым сегодня является гепарин). Слишком высокие дозы препарата могут вызвать спонтанные кровотечения, в то время как низких доз может быть недостаточно для остановки процесса образования опасных тромбов. Американские ученые решили эту проблему.

Как сообщают исследователи в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials, на поверхности пластыря, которая соприкасается с кожей, расположены микроиглы из полимера, содержащего гиалуроновую кислоту и гепарин. Полимер чувствителен к воздействию тромбина — фермента, запускающего свёртывание крови у человека и животных. Если уровень тромбина в крови повышается и растёт риск тромбообразования, то под его действием сами собой разрушаются аминокислотные цепочки, связывающие гепарин с гиалуроновой кислотой, и антикоагулянт выпускается в кровь.

По словам ученых, пластырю только предстоят испытания на людях, однако эксперименты с грызунами он прошёл успешно. Животных разделили на три группы — первой вводили инъекционный гепарин, второй наклеивали на кожу новый пластырь, третья (контрольная) не получала никакого лечения. Через десять минут грызунам ввели тромбин и наблюдали за реакцией. Уже спустя 15 минут после попадания тромбина в кровь мыши из третьей группы (не получившие гепарина) погибли.

Далее после инъекции гепарина или приклеивания пластыря ученые подождали шесть часов и только потом ввели животным тромбин. Через 15 минут после введения фермента из первой группы в живых осталось лишь 20% мышей — все остальные погибли от закупорки сосудов. Во второй группе, которая носила "умные" пластыри, остались живы все мыши. По словам исследователей, именно вторая часть эксперимента доказывает, насколько важно именно своевременное, а не просто систематическое введение антикоагулянта.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ученые из Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в сотрудничестве с Санкт-Петербургской Городской Мариинской больницей разработали препарат для лечения тромбоза. Раствор из наночастиц ставший основой нового препарата, сможет расщеплять сгустки крови в организме до 4000 раз эффективнее, чем существующие тромболитики.

Раствор наночастиц фокусируется на тромбах с помощью магнита. Основное отличие нового препарата заключается в его точечном воздействии. Дело в том, что существующие тромболитики основаны на белке, вводимом внутривенно. "Они не имеют направленного действия и мгновенно распределяются по всей кровеносной системе. Защитные силы организма начинают блокировать чужеродный белок, и он быстро теряет свою активность", — отмечается в пресс-релизе ИТМО. Таким образом, пациентам приходится вводить ударные дозы белка в надежде, что хоть какая-то его часть все же сработает. Как следствие — серьезный урон организму самим фактом лечения.

Стоит отметить, что до 60% летальных исходов среди пациентов в нашей стране приходится именно на инфаркт и инсульт. При этом, из ста поступивших в реанимацию пациентов только двое имеют шанс на растворение тромба в течение контрольного времени. В остальных случаях — это инвалидность или смерть.

Сейчас "ученые создали материал, благодаря которому доставка фермента для расщепления тромба станет направленной и безопасной для организма, что позволит снизить дозу лекарства в десятки раз и избежать множества побочных эффектов", — говорится в докладе ученых, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Отметим, ранее специалисты из Лейденского университета (Нидерланды) провели интересный эксперимент, пытаясь доказать общий вред фильмов ужасов для всего организма. Выражение "леденит кровь" может вполне буквально прочувствовать человек, когда смотрит подобное кино, утверждают ученые.

Они предложили 24 добровольцам сначала посмотреть несколько ужастиков длительностью в полтора часа, а после — нейтральные короткометражные видео.

Первая группа смотрела фильмы в указанном порядке, а оставшиеся 10 добровольцев — в обратном. Metro сообщает, что и у тех, и у других заранее взяли анализ крови. В итоге у добровольцев, начинавших со страшных фильмов, постоянно менялись показатели уровня свертываемости крови — у восьми человек из 12. В целом эти данные изменились у 18 человек из группы в 24 участника.

Ученые проследили за состоянием сосудов в эти моменты и заявили, что частый просмотр таких картин на 20% ухудшает ритм кровообращения и может способствовать развитию тромбоза.

Согласно исследованию австралийских учёных, длительные дальние перелёты также увеличивают риск тромбозов. Власти страны заявляют, что в силу её удаленного географического положения люди, путешествующие в Австралию самолётами, могут оказаться в группе риска. "Продолжительные перелёты увеличивают шанс умереть от тромбоза, но риск погибнуть в автокатастрофе выше в 100 раз", — сказано в исследовании, проведённом специалистами университета Канберры.

Исследование, проведённое австралийским департаментом здоровья и проблем старения, показало, что существует высокий риск развития тромбозов или так называемого "синдрома экономического класса" (СЭК) даже через две недели после дальнего перелёта. СЭК — это тромбоз глубоких вен (ТГВ), который провоцируется длительным пребыванием в сидячем положении. ТГВ может привести к смерти, если оторвавшиеся тромбы достигнут по кровеносной системе лёгких.

По мнению специалистов, "нормальные здоровые люди практически не рискуют развитием тромбоза после длительных перелётов". "Подобные проблемы могут возникнуть только у пассажиров с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и у беременных", — заявил министр здравоохранения Австралии Джон Хорвэт. По словам Хорвэта, работа базировалась на анонимных данных о госпитализированных с подозрением на тромбоз в больницы западных австралийских штатов. Выяснилось, что риск тромбоза увеличивается на 12%, если человек совершил хотя бы один длительный перелёт в году.

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