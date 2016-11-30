Названы действительно полезные для здоровья виды спорта

Плавание, езда на велосипеде, аэробика и игра в теннис названы самыми полезными для здоровья видами спорта. А футбол и бег заметно уступают им в полезности. Это выяснили австралийские ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.

"Наши наблюдения показали, что важно не только то, как часто и как много вы занимаетесь спортом, но и собственно сам вид спорта. Похоже, что занятия разными видами спорта могут по-разному благотворно влиять на здоровье человека", — заявила Эммануэль Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) из университета Сиднея (Австралия).

Стаматакис и ее коллеги пришли к такому выводу, изучив данные, которые социальные службы Великобритании и Австралии собирали на протяжении 12 лет с 1994 по 2006 год в ходе наблюдений за здоровьем около 80 тысяч пожилых жителей Британии, занимавшихся спортом.

Оказалось, что не все виды спорта одинаково полезны. К примеру, футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие виды спорта никак не влияли на продолжительность жизни и вероятность смерти из-за проблем со здоровьем. А бадминтон, теннис и так называемый сквош, игра в теннис со стенкой, оказались самыми полезными видами спорта для здоровья — они понижали вероятность преждевременной смерти примерно на 47% по любым возможным причинам, и на 56% — от проблем с сердцем и сосудами.

Аналогичным образом, занятия плаванием и аэробикой понижали шансы гибели на 27-28% в целом, и на 36-41% — от болезней сердечно-сосудистой системы. Кроме того, велоспорт уменьшал вероятность смерти на 15% в целом, и при этом никак не сказывался на здоровье сердца и сосудов.

Кстати, мнения ученых о беге расходятся. Как ранее писала Правда. Ру, специалисты американского Национального института по проблемам старения провели исследования на мышах, которые показали, что бег способствует увеличению в организме уровня белка под названием катепсин B, стимулирующего рост мозговых клеток и улучшающего память.

При этом датские специалисты считают, что бег может убить. Они выяснили, что энергичные упражнения, быстрый бег могут со временем нанести здоровью непоправимый вред, как и сидячий образ жизни. Для желаемого долголетия лучшее — это легкий бег трусцой.

Однако все сходятся во мнении: заниматься бегом сейчас стало модно. Лет пять назад заявиться на любые пробеги было очень легко — просто за день зарегистрироваться. Сейчас ситуация иная: на все достаточно серьезные или масштабные пробеги заявка заканчивается за несколько месяцев. Это говорит о том, что идет сильная волна любителей бега.

Эксперты уверены, небольшие пробеги — 5-10 км — в принципе никакого вреда человеку принести не могут, если он, конечно, побежит не сразу, а подготовится к забегу. Однако не стоит забывать, что чрезмерное увлечение чем бы то ни было всегда вредно. Подробнее читайте в материале: Бег: От инфаркта убежал, умер от другого.

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