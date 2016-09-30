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Источник Правда.Ру

Российские ученые разработали фитнес-приложение для пенсионеров

Здоровье

Приложение, которое поможет пенсионерам поддерживать себя в форме, разработали ученые Томского политехнического университета.

Российские ученые разработали фитнес-приложение для пенсионеров
Фото: REX

"Виртуальный спортивный зал позволяет пожилым людям заниматься физической культурой дома: на экране планшета тренер показывает индивидуально подобранные упражнения, а пользователь самостоятельно повторяет их. Приложение позволяет пенсионерам не только заниматься спортом, но и общаться между собой: они могут писать сообщения партнёрам по группе в чате, а те, кому сложно печатать, могут использовать заложенные в программе значки-символы", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы университета.

Гаджет также измеряет физическую активность пользователя. Он отличается высокой чувствительностью: в отличие от аналогов, приложение фиксирует даже малейшую активность на основе данных о давлении человека.

Приложение GymCentral разработали в международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения благополучия пожилых людей под научным руководством профессора Университета Тренто (Италия) Фабио Касати. На данный момент разработчики совместно с психологами и социологами изучают, как правильно формировать группы для максимального эффекта.

Новинка уже прошла успешные испытания в России, Италии, Нидерландах, США и Швейцарии.

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Темы спорт Томск гаджеты технологии
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