Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: Cердце стареет быстрее всех остальных органов человека

Здоровье

Британские ученые пришли к выводу, что сердце стареет намного быстрее остальных органов человека.

Сердце старее быстрее всего организма
источник Pravda.Ru

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона провела ряд исследований, по результатам которых выяснилось, что такой главный орган в организме человека как сердце, стареет быстрее всего остального.

Как пишет ФАН, исследователи изучили состояние здоровья 575 тысяч человек. Как выяснилось, в некоторых случаях люди в возрасте 45 лет имели сердца как у 60-летних.

Ученые отметил, что в таком состоянии самый важный человеческий орган сильнее всего уязвим к различным болезням, а его обладатель может скончаться в раннем возрасте.

Добавим, что именно в Соединенном Королевстве, по последним данным, сердце каждого седьмого местного жителя старше остальных органов в среднем на 10 лет. А у каждого 14-го жителя страны этот показатель достигает 15 лет. Специалисты говорят, что в последнее время особенно распространены случаи повышения холестерина в крови, а также признаки диабета или гипертонии, которые могут стать причиной смертельных болезней сердца.

Как сообщала ранее Правда. Ру, ученым уже удалось вырастить полноценный человеческий мозг в пробирке из стволовых клеток. Он необходим исследователям для поиска методов лечения заболеваний головного мозга, таких как синдром Паркинсона. Впрочем, пока публике продемонстрировали мозг, соответствующий развитию мозга пятинедельного плода, а не взрослого человека.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы cердце старение. организм
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Лечить по телевизору - выздоравливать по телефону
Украина
Украина решила перекодировать Россию
Мировая кооперация
ООН и сетевой маркетинг
Читательский топ
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Занимательные Новости
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
США и Канада
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
США и Канада
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Bloomberg: Украина стала государством-банкротом, управляемым ворами
Любовь Люлько Украина решила перекодировать Россию Любовь Люлько Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович Вячеслав Шпаковский Авиапушка для Т-50 – само совершенство Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Юрий Синичкин СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
vkontakte_177038495 Дипломаты готовятся к атакам исламистов на россиян
Саныч Сан Москва найдет ответ на угрозы США
Дмитрий Иванов(Facebook) The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
o Pol Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Людмила Сурьянинова Пожар в "Гранд-Отеле Европа" в Санкт-Петербурге ликвидирован
Petko Ganchev Госсектор российской экономики стал локомотивом выхода из кризиса
Мария Кабанова В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Мария Кабанова В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Сева Петров Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?