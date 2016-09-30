Британские ученые пришли к выводу, что сердце стареет намного быстрее остальных органов человека.
Группа ученых из Университетского колледжа Лондона провела ряд исследований, по результатам которых выяснилось, что такой главный орган в организме человека как сердце, стареет быстрее всего остального.
Как пишет ФАН, исследователи изучили состояние здоровья 575 тысяч человек. Как выяснилось, в некоторых случаях люди в возрасте 45 лет имели сердца как у 60-летних.
Ученые отметил, что в таком состоянии самый важный человеческий орган сильнее всего уязвим к различным болезням, а его обладатель может скончаться в раннем возрасте.
Добавим, что именно в Соединенном Королевстве, по последним данным, сердце каждого седьмого местного жителя старше остальных органов в среднем на 10 лет. А у каждого 14-го жителя страны этот показатель достигает 15 лет. Специалисты говорят, что в последнее время особенно распространены случаи повышения холестерина в крови, а также признаки диабета или гипертонии, которые могут стать причиной смертельных болезней сердца.
Как сообщала ранее Правда. Ру, ученым уже удалось вырастить полноценный человеческий мозг в пробирке из стволовых клеток. Он необходим исследователям для поиска методов лечения заболеваний головного мозга, таких как синдром Паркинсона. Впрочем, пока публике продемонстрировали мозг, соответствующий развитию мозга пятинедельного плода, а не взрослого человека.
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