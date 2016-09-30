Американские школьники покрылись загадочной сыпью

Медики округа Ориндж (Калифорния) пытаются найти решение вопроса, почему у учеников и персонала начальной школы Лейк Форест появилась сыпь.

В школе уже провели мероприятия по борьбе с паразитами, но врачи пока не продвинулись в поисках ответа на вопрос, что стало причиной появления сыпи, сообщает CBS Los Angeles.

По данным специалистов, ни комары, ни клопы, ни пауки, ни клещи и ни мыши не могли стать причиной появления красных пятен. Тем не менее у 30 школьников и десяти работников образовательного учреждения появились красные пятна и рубцы, как от укусов.

В школе уже провели мероприятия по борьбе с паразитами, но врачи пока не продвинулись в поисках ответа на вопрос, что стало причиной появления сыпи.

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