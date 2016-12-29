Болезнь Альцгеймера или Паркинсона можно найти у человека, не используя анализы или дорогостоящие томографы — для этого достаточным дать ему в руки кисть и попытаться научить его рисовать.
Долгое время искусство считалось одним из самых эффективных методов для улучшения жизни людей, страдающих от расстройств сознания. Британские математики, изучив "подчерк" нескольких известных художников, то, как они взаимодействовали с краской и кистью, выяснили, что скрывает в себе следы проблем с работой мозга.
Алекс Форсайт из университета Ливерпуля и его коллега Тамсин Уильямс из фонда Национальной здравоохранительной системы Британии в Йорке изучили манеру рисования семи известных художников, часть из которых страдала от болезни Альцгеймера в пожилые годы жизни. В их число попали Сальвадор Дали и Норваль Мориссо, "Пикассо Севера", страдавшие от болезни Паркинсона, Виллем де Кунинг и абстракционист Джеймс Брукс, жертвы старческой деменции, а также троица художников без проблем с работой мозга — Пабло Пикассо, Клод Моне и Марк Шагал.
Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Neuropsychology, для анализа их картин ученые использовали методику из мира математики, так называемый фрактальный анализ, направленный на поиск самоповторяющихся элементов в их картинах. Ученые проанализировали свыше двух тысяч работ этих шести художников, что позволило им выделить небольшие и крупные "фракталы" в их манере писания картин, и в том, как они использовали краски.
Выяснилось, что художники с одинаковыми нейроденеративными заболеваниями используют очень похожие друг на друга самоповторяющиеся приемы и узоры из красок, которые заметно отличаются от того, как писали их здоровые коллеги. По мнению исследователей, эти наборы фракталов помогут медикам определять наличие болезней, связанных с работой мозга, используя кисточку и лист бумаги, а не длительные медицинские анализы.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что американским ученым удалось вернуть память мышам на ранних стадиях болезни Альцгеймера с помощью стимуляции центра памяти в мозге. Как рассказывается в статье, опубликованной в научном журнале Nature, экспериментальная методика дала возможность возродить воспоминания о событиях и вещах, которые стали недоступны для них в результате накопления белкового "мусора" в их нейронах.
"Главный результат нашего эксперимента заключается в том, что мы доказали, что подобное возможно. А именно, мы показали, что предположительно потерянная память на самом деле все еще присутствует в нашем мозге. Главное понимать, как ее можно извлечь и заставить человека или животное вспомнить забытое", — заявил Сусуму Тонегава (Susumu Tonegawa) из Массачусетского технологического института (США).
Тонегава и его коллеги из МИТ впервые показали, что болезнь Альцгеймера приводит изначально не к потери памяти, а к утрате возможности "извлекать" ее из нервных клеток на ранних стадиях развития этой нейродегенеративной болезни, наблюдая за работой клеток мозга мышей, предрасположенных к данной форме деменции.
Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток. Недавно ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной.
Группа Тонегавы изучала то, какие процессы, происходящие в гиппокампе, центре памяти в мозге грызунов и человека, отвечают за потерю воспоминаний и развитие неспособности запоминать новую информацию при развитии болезни Альцгеймера.
В мае прошлого года Тонегава и его коллеги научились находить клетки, которые хранят в себе определенные воспоминания, временно "удалять" записанную в них память, вызывая амнезию, а затем восстанавливать ее, стимулируя нейроны при помощи импульсов света. Этот эксперимент натолкнул их на идею о том, что нечто подобное можно проделать и при потере памяти в результате развития болезни Альцгеймера.
Для проверки этой идеи ученые периодически помещали нескольких мышей, предрасположенных к болезни Альцгеймера в два типа клеток, пол одной из которых бил их током, а второй — ничего не делал. Здоровые мыши быстро запоминают, какая клетка приносит им боль, и всегда со страхом реагируют на "переезд" в такое помещение, замирая и прекращая двигаться после попадания в них. Этого не происходит среди грызунов с болезнью Альцгеймера, так как они просто забывают эту информацию через сутки после попадания в "пыточную" клетку.
Тонегава и его коллеги локализовали клетки, содержавшие в себе информацию об этих источниках страха, и попытались "включить" их при помощи импульсов света, встроив в ДНК данных нейронов небольшой фрагмент, заставлявший клетки реагировать на вспышки лазера и испускать пакеты импульсов.
Как показал этот опыт, активация нейронов приводила к полному восстановлению памяти — грызуны начинали реагировать на попадание в "подозрительную" клетку и замирать на месте, даже если ударов током после этого не следовало. Таким образом, авторам статьи удалось показать, что развитие болезни Альцгеймера приводит не к потери памяти, по крайней мере, на ее первых стадиях, а к невозможности ее повторного извлечения из клеток мозга.
Почему так происходит? Пока у ученых нет определенного ответа на этот вопрос, однако они предполагают, что проблемы с "чтением" воспоминаний возникают из-за того, что нервные клетки мозга, пораженного болезнью Альцгеймера, теряют способность самостоятельно формировать шипики — небольшие отростки, соединяющие нейроны друг с другом. Стимуляция их при помощи света приводит к формированию этих связующих звеньев, и восстановлению памяти.
"Возможно, что в будущем мы сможем создать какую-то технологию, которая позволит нам избирательно включать и выключать нервные клетки в глубинных слоях мозга, таких как гиппокамп или в височной коре. Мы выяснили, какими клетками надо управлять, и осталось научиться это делать", — заключает Тонегава.
Исследования Альцгеймера занимают специалистов во всем мире. Так, ирландские ученые существенно продвинулись в понимании причин возникновения этой болезни.
Джеймс Кини и его коллеги из расположенного в Дублине Тринити-колледжа полагают, что блокировка протоков в сосудах мозга может быть одной из причин возникновения заболевания. Принудительная активация этих протоков, выводящих ненужные белки, может помочь больным.
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